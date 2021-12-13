В Госдуме не увидели поблажек для граждан после отмены рассмотрения проекта о QR-кодах

Первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов заявил журналу The New Times, что второй законопроект о допуске на самолет и поезд по QR-коду могут вообще не принимать, так как будет достаточно первого — пассажирские перевозки подведут под него несложными изменениями.
«В первом законе о порядке введения QR-кодов, там могут быть такие положения, которые не требуют внесения поправок в Устав [железнодорожного транспорта] и [Воздушный] кодекс. Уставы о воздушном и железнодорожном транспорте могут быть так сформулированы, что они [положения] без изменений могут быть применены».
Тумусов отметил, что фракция «Справедливой России» будет голосовать против законов о QR-кодах.
На момент написания материала Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта, касающихся введения QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу.