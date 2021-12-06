Путин впервые после встречи с Байденом отправился в зарубежную поездку

Владимир Путин сегодня прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Это второй визит российского президента в другую страну за время пандемии. Первым была июньская встреча с Джо Байденом в Женеве.

Проблем между Россией и Индией, несмотря на давнюю дружбу, становится все больше, причем, на самых разных направлениях, отмечает Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги*. По его словам, с геополитической точки зрения главная проблема заключается в том, что обе страны все теснее сотрудничают с двумя соперничающими сверхдержавами — Китаем и США. «При этом отношения Индии с Китаем после столкновений на гималайской границе, произошедших в 2020 году, равно как и отношения России с США после украинского кризиса 2014 года можно расценивать как конфронтационные», — напоминает Тренин.

Помимо этого, стремление Индии диверсифицировать импорт оружия, а также самостоятельно разрабатывать и производить его существенно снизили роль России.

«Интересно, что индийские элиты тоже предпочитают смотреть на Запад. Только, в отличие от российских, они еще и прозападно настроены. Испытывая особую симпатию к США, они стремятся стать частью глобальной элиты», — поясняет Тренин.





*Московский центр Карнеги включен в России в реестр иностранных агентов