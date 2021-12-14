Комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщил «Интерфаксу» глава комитета Дмитрий Хубезов. Рассмотрение запланировано на четверг, 16 декабря.

Накануне депутаты обсудили документ. Второй законопроект о QR-кодах, касающийся их введения на транспорте, сняли с рассмотрения для доработки.

Из инициативы правительства следует, что от граждан будут требовать предъявить QR-код при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января россиянам, привившимся иностранной вакциной от коронавируса, выдадут QR-код. Его можно будет получить на основании теста на антитела, действовать такой сертификат будет полгода. Также его будут выдавать переболевшим COVID-19, но не обращавшимся к врачу.