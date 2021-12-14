Госдума окончательно приняла закон о региональной публичной власти

Депутаты нижней палаты одобрили закон во втором и третьем чтении. По нему федеральные и региональные органы власти могут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закон запрещает руководителям регионов именоваться «президентами». Против этой части возражал Татарстан.

Также в документе отмечается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять законодательные собрания регионов. Кроме того, закон даст возможность местным парламентариям работать дистанционно.