Мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам усиленного режима

По версии следствия, блогер вместе с соратниками занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии и через YouTube и Telegram-канал «Страна для жизни» призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, передает государственное агентство «БелТА».

Сергея Тихановского задержали в конце мая 2020 года в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Незадолго до этого блогер попытался зарегистрироваться кандидатом на выборах президента. В результате кандидатом стала его жена Светлана. После выборов, прошедших 9 августа, Тихановская под давлением властей покинула Белоруссию и получила убежище в Литве.

4 мая 2021 года суд в Гомеле приговорил к реальным срокам доверенных лиц Светланы Тихановской по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов». Юрий Власов получил 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяна Каневская — к 6 лет колонии общего режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — по 6 лет усиленного режима.