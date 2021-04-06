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#Главное в политике

Главное в политике за 6 апреля

06.04.2021

История Навального стала сюжетом масштаба русской истории

ГЛАВНОЕ

• Препятствием госпитализации Алексея Навального может стать отсутствие в его личном деле паспорта. Это помешает и его условно-досрочному освобождению, сообщил начальник ИК-2 Покрова в письме Юлии Навальной. «Гражданин начальник, в тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?» — ответила она в Instagram. Супруга политика, который держит голодовку, требуя врача, также рассказала, что ему в карманы подкладывают конфеты, а прямо в отряд принесли плиту и жарили курицу.

• Задержаниями закончилась попытка лечащего врача Навального Анастасии Васильевой попасть в колонию. Кроме нее в автозак увели нескольких журналистов, в том числе, корреспондента CNN. Сама Васильева заявила, что у колонии акции протеста будут проходить ежедневно, пока к Навальному не допустят врачей. Оказать оппозиционеру качественную медицинскую помощь потребовала от Владимира Путина и глава Amnesty International Аньес Калламар. Как лечат Навального в колонии, остается неизвестным — только «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщили о переводе политика, который накануне рассказал о высокой температуре и сильном кашле, в медсанчасть. «К Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины и сказали, что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров, потому что «профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором», — сообщается в twitter-аккаунте политика. 

• «Как бы ни окончилось это противостояние, Навальный уже превратился в эпическую фигуру. В 2021 году это уже не просто политика и не просто медийная тема, это сюжет масштаба русской истории», — пишет политолог Сергей Медведев

Запретили вывести на задник сцены фотографию Навального с подписью «Свободу политзаключенным» на концерте группы «Элизиум». А режиссер Андрей Кончаловский сам попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за решения присудить спецприз команде Навального за серию фильмов-расследований. 

ЭПИДЕМИЯ

• Почему россияне не хотят прививаться от вируса, вызывающего смертельное заболевание? Чем отличаются друг от друга разные вакцины от коронавируса, и как долго работает иммунитет — об этом главный редактор The New Times Евгения Альбац расспросила вирусолога, профессора Университета Джорджа Вашингтона (США) Константина Чумакова

• Связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбов признали в Европейском агентстве по лекарственным средствам — сейчас в эксперты изучают «возникшие закономерности». 

ВОЙНА

• Собрание сил территориальной обороны объявили в приграничных районах Украины. Президент страны Владимир Зеленский заявил о желании получения Плана действий по членству в НАТО. «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — сказал он на встрече с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В НАТО обвинили Россию в нарушении мирных договоренностей на Украине и предостерегли Москву от дальнейшей эскалации ситуации. В США, в свою очередь, попросили РФ объяснить свои «провокации», имея в виду наращивание российских войск на границе с Украиной. 

• Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает новейшее оружие в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу, пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки и американских чиновников. В Пентагоне на этом фоне сообщили о нежелании милитаризации Арктики, а в Кремле заявили, что «арктическая зона — очень важный регион России, и сама Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне». 

РЕПРЕССИИ

• Исключить Марину Литвинович из состава ОНК Москвы решил совет Общественной палаты России. «Принятое сегодня решение уничтожает общественный контроль. Думаю, «зачистка» Московского ОНК продолжится. Я — просто первая», — уверена правозащитница

• Суд отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Егору Лесных, удовлетворив ходатайство прокуратуры на основании справки, написанной «задним числом». 

• Глава СК остался недоволен условными приговорами участникам зимних протестов — Александр Бастрыкин ищет возможность обжаловать их. 

• ФСБ для отчетности фабрикует дела о подростках-«колумбайнерах», утверждает глава «Агоры» Павел Чиков

• На 2,6 млн руб. суд оштрафовал TikTok за отказ удалить посты о протестах в поддержку Навального. 

ПОЛИТИКА

• 70% сенаторов продвигают интересы различных групп: силовых структур, регионов, госкорпораций и различных отраслей экономики. Минимум четверо лоббируют личные интересы, говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия»*

• Признал получение 20 млн руб. от бизнесмена Бориса Шпигеля экс-глава Пензенской области Иван Белозерцевденьги якобы предназначалась для финансирования избирательной кампании. Ранее защита Шпигеля говорила, что средства нужны были на строительство санатория. «Теперь интересны детали от Белозерцева, на какие статьи расходов предназначалась эти средства: оплата работы политтехнологов и блогеров, оплата черного пиара против оппозиции, оплата казенных наблюдателей и гопников, взятки членам избиркомов…?» — замечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями всплеска борьбы с коррупцией, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Во-первых, борьба с коррупцией — это хороший фон для репрессий в отношении оппозиции. Во-вторых, надо понимать, что впереди выборы».    

*«Трансперенси Интернешнл — Россия» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 

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