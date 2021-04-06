Главное в политике за 6 апреля

ГЛАВНОЕ

• Препятствием госпитализации Алексея Навального может стать отсутствие в его личном деле паспорта. Это помешает и его условно-досрочному освобождению, сообщил начальник ИК-2 Покрова в письме Юлии Навальной. «Гражданин начальник, в тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?» — ответила она в Instagram. Супруга политика, который держит голодовку, требуя врача, также рассказала, что ему в карманы подкладывают конфеты, а прямо в отряд принесли плиту и жарили курицу.

• Задержаниями закончилась попытка лечащего врача Навального Анастасии Васильевой попасть в колонию. Кроме нее в автозак увели нескольких журналистов, в том числе, корреспондента CNN. Сама Васильева заявила, что у колонии акции протеста будут проходить ежедневно, пока к Навальному не допустят врачей. Оказать оппозиционеру качественную медицинскую помощь потребовала от Владимира Путина и глава Amnesty International Аньес Калламар. Как лечат Навального в колонии, остается неизвестным — только «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщили о переводе политика, который накануне рассказал о высокой температуре и сильном кашле, в медсанчасть. «К Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины и сказали, что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров, потому что «профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором», — сообщается в twitter-аккаунте политика.

• «Как бы ни окончилось это противостояние, Навальный уже превратился в эпическую фигуру. В 2021 году это уже не просто политика и не просто медийная тема, это сюжет масштаба русской истории», — пишет политолог Сергей Медведев.

• Запретили вывести на задник сцены фотографию Навального с подписью «Свободу политзаключенным» на концерте группы «Элизиум». А режиссер Андрей Кончаловский сам попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за решения присудить спецприз команде Навального за серию фильмов-расследований.

ЭПИДЕМИЯ

• Почему россияне не хотят прививаться от вируса, вызывающего смертельное заболевание? Чем отличаются друг от друга разные вакцины от коронавируса, и как долго работает иммунитет — об этом главный редактор The New Times Евгения Альбац расспросила вирусолога, профессора Университета Джорджа Вашингтона (США) Константина Чумакова.

• Связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбов признали в Европейском агентстве по лекарственным средствам — сейчас в эксперты изучают «возникшие закономерности».

ВОЙНА

• Собрание сил территориальной обороны объявили в приграничных районах Украины. Президент страны Владимир Зеленский заявил о желании получения Плана действий по членству в НАТО. «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — сказал он на встрече с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В НАТО обвинили Россию в нарушении мирных договоренностей на Украине и предостерегли Москву от дальнейшей эскалации ситуации. В США, в свою очередь, попросили РФ объяснить свои «провокации», имея в виду наращивание российских войск на границе с Украиной.

• Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает новейшее оружие в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу, пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки и американских чиновников. В Пентагоне на этом фоне сообщили о нежелании милитаризации Арктики, а в Кремле заявили, что «арктическая зона — очень важный регион России, и сама Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне».

РЕПРЕССИИ

• Исключить Марину Литвинович из состава ОНК Москвы решил совет Общественной палаты России. «Принятое сегодня решение уничтожает общественный контроль. Думаю, «зачистка» Московского ОНК продолжится. Я — просто первая», — уверена правозащитница.

• Суд отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Егору Лесных, удовлетворив ходатайство прокуратуры на основании справки, написанной «задним числом».

• Глава СК остался недоволен условными приговорами участникам зимних протестов — Александр Бастрыкин ищет возможность обжаловать их.

• ФСБ для отчетности фабрикует дела о подростках-«колумбайнерах», утверждает глава «Агоры» Павел Чиков.

• На 2,6 млн руб. суд оштрафовал TikTok за отказ удалить посты о протестах в поддержку Навального.

ПОЛИТИКА

• 70% сенаторов продвигают интересы различных групп: силовых структур, регионов, госкорпораций и различных отраслей экономики. Минимум четверо лоббируют личные интересы, говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия»*.

• Признал получение 20 млн руб. от бизнесмена Бориса Шпигеля экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев — деньги якобы предназначалась для финансирования избирательной кампании. Ранее защита Шпигеля говорила, что средства нужны были на строительство санатория. «Теперь интересны детали от Белозерцева, на какие статьи расходов предназначалась эти средства: оплата работы политтехнологов и блогеров, оплата черного пиара против оппозиции, оплата казенных наблюдателей и гопников, взятки членам избиркомов…?» — замечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями всплеска борьбы с коррупцией, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Во-первых, борьба с коррупцией — это хороший фон для репрессий в отношении оппозиции. Во-вторых, надо понимать, что впереди выборы».

*«Трансперенси Интернешнл — Россия» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.