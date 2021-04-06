Генсек Amnesty International потребовала от Путина допустить врача к Навальному

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием предоставить Алексею Навальному качественную медицинскую помощь.

«Я написала Владимиру Путину по поводу Алексея Навального, его ареста и ухудшения состояния здоровья. Есть реальная перспектива, что Россия доводит его до медленной смерти. Ему должен быть предоставлен немедленный доступ к врачу, которому он доверяет, и он должен быть освобожден», — сообщает Калламар в Twitter.

Она отмечает, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», поэтому нуждается в специализированной помощи, а вместо этого его помещают в тюремные условия. «Он не совершил уголовного преступления и был лишен свободы за то, что открыто критикует российские власти», — подчеркивает глава AI.