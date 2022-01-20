Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 20 января

Байден пригрозил «невиданными для Путина» санкциями

США не собираются включать Украину в НАТО в ближайшее время

Команда Навального опубликовала фото реальных интерьеров «дворца Путина»

Новый посол в ЦАР раскрыл версию убийства российских журналистов в 2018 году

Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России