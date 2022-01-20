Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 20 января

Главное
- Байден пригрозил «невиданными для Путина» санкциями. Президент США дал пресс-конференцию по случаю своей годовщины на посту главы государства, на которой заявил, что Россию ждут «катастрофические последствия», если она проявит агрессию по отношению к Украине. По словам Джо Байдена, российские банки не смогут проводить операции с долларами, а сама страна, невзирая на военное преимущество над Украиной, понесет потери «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе».
- Своими заявлениями Байден готовит почву для переизбрания на второй срок, уверен Станислав Белковский: «Он: а) полон решимости предотвратить большую войну в Европе, затеваемую РФ; б) готов сказать, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, и на территории страны не будет страшных американских/натовских вооружений. Вывод: предотвращение большой войны в результате некоего (весьма условного) компромисса с РФ станет главным достижением первых двух лет пребывания г-на Байдена у власти. Можно готовиться к походу на второй срок в 2024, когда нынешнему президенту США стукнет уже 82», — считает политолог.
- «Байден переполошил всех, упомянув про вероятное «небольшое вторжение» Путина на Украину, которое не обязательно повлечёт за собой мощный ответ США и Запада. В отличие от полномасштабного вторжения, оно как раз вызовет «санкции, которых Путин ещё не видел». Белый дом немедленно начал разъяснять, что президент не имел в виду позволить «небольшое», ответ будет на любое, но осадок у всех остался», — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.
- «В современном мире внешняя политика — часть внутренней. То есть Байдену важно не принять Украину в НАТО, а сказать, что он остановил агрессию России. Путину же в свою очередь надо сказать, что он остановил продвижение НАТО и пересмотрел итоги "холодной войны". Неважно, что Россия не собиралась нападать на Украину, а итоги "холодной войны" устояли, важно, что внешнеполитические заявления сейчас это товар, его должны купить избиратели на выборах», — пишет блогер Кирилл Шулика.
- «Если бы американцы и европейцы действительно были русофобами, они бы сейчас не пытались удержать Россию от полномасштабной войны против украинского соседа, а с удовольствием смотрели, как она собирается сломать себе на этой войне шею. <…> Псих у власти думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на "подвиги". <…> Привести шантажиста-истерика в чувства можно, только сказав ему: прыгай, прыгай, злодей, а мы поможем тебе фатальнее грохнуться. Только так можно удержать его от безумных, опасных для окружающих действий», — считает социолог Игорь Эйдман.
- Путин на самом деле не нападает, а защищается, уверен профессор Шанинки Григорий Юдин. «Судя по тому, что говорит он сам и его приближённые, [Путин] сравнивает предполагаемую [военную] операцию не с текущей ситуацией, а с будущей ситуацией. Потому что ситуация его ухудшается, и в близком будущем положение дел без операции представляется ему гораздо худшим, чем с операцией. Иными словами, сейчас у Путина есть окно, в течение которого такая операция вообще выглядит возможной. В дальнейшем она станет либо невозможной, либо будет предполагать неприемлемые издержки. <…> Поэтому то, чем занят Путин — это не лихая атака, а отчаянная оборона. Это делает ситуацию гораздо опаснее. Но окно для резких действий постепенно закрывается, и если до этого удастся не сорваться, то ситуация в России существенно изменится», — полагает профессор Шанинки Григорий Юдин.
- Байден счел невозможным для Украины вступить в НАТО в ближайшее время. Для этого нужно выполнить определенные условия, заявил президент США на пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего президентства. По его словам, для этого Киеву предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Он также напомнил, что для вступления в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.
- «Коллективный Запад и не собирался в обозримом будущем принимать Украину в НАТО. Он говорил об этом как о стратегической возможности. <…> Москва, мне кажется, могла настаивать на нейтральном статусе Украины. Но здесь есть тонкий момент. Москва на этом не настаивала. Дело в том, что и в 2004 г., и в 2012 г. Кремль хотел не нейтрального статуса Украины, а хотел втянуть ее в орбиту своего влияния. Именно поэтому он сделал ставку на Януковича, отправлял в Киев толпы своих политтехнологов и бог знает, кого еще. (Напомню, кандидат в президенты Ющенко был в ходе кампании предположительно отравлен диоксинами.) Но, вступив в схватку за Украину, Кремль уже не мог отыграть назад к статусу нейтральности Украины. Эта борьба стала на Украине и в мире фактором реальной (а не гео-) политики. И логика этой борьбы продолжает раскручиваться все дальше», — пишет политолог Кирилл Рогов.
- Reuters узнал о планах США запретить поставки микросхем в Россию. Американские власти предупредили производителей о возможном ограничении экспорта их продукции в РФ в случае войны на Украине. Как передает Reuters со ссылкой на письмо Ассоциации производителей полупроводников (SIA), 14 января представители Совета национальной безопасности Питер Харрелл и Тарун Чабра в ходе телефонного разговора с руководителями SIA заявили, что индустрия должна быть готова к беспрецедентным мерам в отношении Москвы, в том числе к моментальному запрету экспорта.
- SIA пытается оценить последствия такого варианта, заявил официальный представитель по связям с общественностью Джимми Гудрич: «Мы можем оказаться в неизведанных водах с такой потенциально широкой мерой экспортного контроля. Мы все еще пытаемся оценить, как это может отразиться на глобальных цепочках поставок».
- Ситуацию с дефицитом микрочипов в России прокомментировал эксперт маркетплейса «#банкавто» Сергей Власов: «До нас это добралось в полной мере. Начали мы с комплектации, продолжили системами ГЛОНАСС, которые теперь на автомобиль могут не ставиться, и закончили в итоге тем, что у нас попеременно останавливаются конвейеры. Как всегда, в слабой позиции оказывается конечный потребитель — он за все платит. Часть компаний уже с начала года подняла стоимость полупроводников на 10-30%».
Расследования
- Команда Навального опубликовала фото интерьеров «дворца Путина» в Геленджике. Они почти в точности совпадают с компьютерной визуализацией из расследования, вышедшего год назад. Как отмечают расследователи, в реальности позолоты и других украшений оказалось даже больше, чем было в планах. Авторы материала сообщили, что снимки им «прислали со стройки».
- «Вот что интересно. Руководство "Роснефти", финансируя дворец Путина, обманывает своих акционеров — как частных, так и государство. Миллионы за фейковую аренду — это же прям состав ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», — пишет журналист The Insider** Сергей Ежов.
- «Да, это реальные фото-видео, сделанные во "Дворце Путина". Сделанные до того, как дворец пожрал долгоносик, и всё пришлось ломать и делать заново. Зрелище угнетающее. Даже не потому, что эта роскошь за наш счет — это и так ясно. Тут вся роскошь вообще за наш тощий счет. Но я не устаю огорчаться торжеству безвкусицы, нелепости и эстетической пошлости. Россия — страна серых стен и порношика», — заявил журналист Антон Орех.
- «Если честно, у меня даже не хватило сил досмотреть ролик до конца — физически сложно долго видеть всю эту лепнину, позолоту, вензеля и орлов. А как же в таком месте жить? Не удивительно, что потом там все ободрали и сделали какие-то другие интерьеры. Кстати, как там апарт-отель Ротенберга, он уже есть на Booking?» — интересуется главред Republic** Дмитрий Колезев.
- Новый посол в ЦАР раскрыл версию убийства российских журналистов в 2018 году. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R, заявил Александр Бикантов. «По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю», — сообщил дипломат.
- Убийство российских журналистов связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который, по неподтвержденным данным, мог иметь деловые интересы в Центрально-Африканской республике. Сейчас предприниматель, как пишут СМИ, конфликтует с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. «Теперь остаётся заявить, что группировка 3R как-то связана с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. И круг замкнётся», — заявил по этому поводу политолог Станислав Белковский.
Экономика
- Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России. Инициатива также устанавливает ответственность за майнинг и использование таких активов в качестве средства платежа. Как сообщается в докладе регулятора, майнинг криптовалют несёт риск для экономики и финансовой стабильности страны. Речь также идёт о запрете банкам вкладывать свои средства в цифровую валюту. Ранее Bloomberg писал, что ФСБ убедила председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране, чтобы лишить доступа к финансированию «нежелательные организации» и СМИ-иноагентов.
- Леонид Волков (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уверен в достоверности версии Bloomberg, однако полагает, что история не закончится ничем: «Уверен, что ничего не будет. Огромный рынок криптовалюты существует, скажем, как производная рынка наркотических веществ. (К моему огромному сожалению), гораздо больше крипты россияне покупают для того, чтобы купить на нее наркотики, а не для того, чтобы пожертвовать ее в ФБК*. Весь этот рынок — под ментами, под друзьями Путина из мафии. Ну, то есть, сейчас ФСБшники, которые отвечают за политический сыск, наехали на Набиуллину, а завтра другие ФСБшники, которые зарабатывают на наркоте, прибегут к Путину жаловаться, и он все отыграет».
- Молдавия ввела чрезвычайное положение на два месяца. Причиной стала нехватка денег на закупку газа у России. Решение о введении режима ЧП принял парламент страны после одобрения правительством. Ранее российский «Газпром» грозил перекрыть подачу газа, если Кишинев не перечислит январский аванс. В правительстве республики ранее говорили, что на оплату газа не хватает примерно €25 млн.
* ФБК признан властями России экстремистской организацией и запрещен
**The Insider и Republic включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»