Reuters узнал о планах США запретить поставки микросхем в Россию

Как передает Reuters со ссылкой на письмо Ассоциации производителей полупроводников (SIA), 14 января представители Совета национальной безопасности Питер Харрелл и Тарун Чабра в ходе телефонного разговора с руководителями SIA заявили, что индустрия должна быть готова к беспрецедентным мерам в отношении Москвы, в том числе к моментальному запрету экспорта.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не подтвердила эту информацию, однако вновь заявила, что Вашингтон и союзники рассматривают комплекс ограничений в отношении России в случае ее вторжения на Украину.

О нападении России на Украину западные СМИ пишут с осени 2021 года. В Кремле отрицают эти заявления, подчёркивая, что перемещения войск по территории России — её внутреннее дело.