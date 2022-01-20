Байден пригрозил «невиданными для Путина» санкциями

Президент США дал пресс-конференцию по случаю своей годовщины на посту главы государства, на которой заявил, что Россию ждут «катастрофические последствия», если она проявит агрессию по отношению к Украине.

По словам Джо Байдена, российские банки не смогут проводить операции с долларами, а сама страна, невзирая на военное преимущество над Украиной, понесет потери «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе».

В то же время президент США уверен, что Москва не хочет полномасштабной войны с Западом.

Россия регулярно отвергает обвинения в подготовке вторжения на Украину, называя их голословными.

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