Байден счел невозможным для Украины вступить в НАТО в ближайшее время

«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно»,— сказал Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего президентства.

По его словам, для этого Киеву предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Он также напомнил, что для вступления в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022-м году хочет услышать от НАТО четкий срок вступления своей страны в альянс.