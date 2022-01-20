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Байден счел невозможным для Украины вступить в НАТО в ближайшее время

20.01.2022

Для этого нужно выполнить определенные условия, заявил президент США

«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно»,— сказал Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего президентства.

По его словам, для этого Киеву предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Он также напомнил, что для вступления в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022-м году хочет услышать от НАТО четкий срок вступления своей страны в альянс.

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