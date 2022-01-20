Молдавия ввела чрезвычайное положение на два месяца

Решение о введении режима ЧП принял парламент страны после одобрения правительством. Ранее российский «Газпром» грозил перекрыть подачу газа, если Кишинев не перечислит январский аванс.

Как пишет молдавское издание Deschide, спикер парламента Игорь Гросу сказал, что инициативу введения ЧП поддержали 58 из 101 депутата. С ними не согласились парламентарии из блока «Коммунисты и социалисты».

В правительстве республики ранее говорили, что на оплату газа не хватает примерно €25 млн.

В октябре 2021 года Молдавия уже вводила подобное ЧП, но на 30 дней, напоминает «Коммерсантъ». Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям получила право ускоренно закупать газ, вводить режим рационального потребления топлива, в ручном режиме распределять газ по территории страны, координировать работу СМИ для информирования населения о причинах кризиса.