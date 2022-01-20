Новый посол в ЦАР раскрыл версию убийства российских журналистов в 2018 году

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования "3R". Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю», — сообщил дипломат в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в декабре 2020 года “3R” в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, погибло много мирных жителей, при этом столица не была взята. «Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — сказал посол.

Группировка (движение) «3R», большинство которой составляют представители народности фулани, считается одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований в Центрально-Африканской республике. В конце 2020 года, движение входило в повстанческую коалицию, которая пыталась свергнуть президента Фостена-Арканжа Туадера и не допустить его переизбрания, уточняет «Коммерсантъ».

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они поехали туда снимать фильм о деятельности российской частной военной компании в африканской стране. Эту ЧВК СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. По версии СКР, журналисты были убиты с целью грабежа. Вдова Джемаля Ирина Гордиенко назвала эту версию неубедительной.

Фото: СКР