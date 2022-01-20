Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину запретить в России операции с криптовалютой

ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютой в России, чтобы лишить возможности финансирования оппозицию и СМИ-иноагентов, пишет Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника. Сообщение появилось в пересказе «Интерфакса», на сайте американского агентства ее нет, отмечает «Коммерсантъ».

Как говорится в материале, ФСБ считает, что пока финансирование оппозиции составляет незначительную часть криптовалютного рынка России, однако силовики обеспокоены растущим масштабом, поэтому лоббировали запрет на обращение криптовалюты в стране.

В декабре 2021 года Набиуллина говорила, что Центробанк выступает против разрешения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ.

Фото: Bitcoin.com