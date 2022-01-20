Команда Навального опубликовала фото интерьеров «дворца Путина» в Геленджике

«Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий» — говорится в заявлении команды Навального.

479 фотографий дворца Путина. Наслаждайтесь

https://t.co/Gyu7O0JBcT — Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2022

Как отмечают расследователи, в реальности позолоты и других украшений оказалось даже больше, чем было в планах. Авторы материала сообщили, что снимки им «прислали со стройки». Как отмечает «Радио Свобода»*, по всей видимости, речь идёт о фотографиях прежних лет, поскольку к моменту выхода фильма Навального в январе прошлого года все интерьеры здания были демонтированы, там шёл ремонт.

Команда Навального называет «дворцом Путина» объект неподалеку от Геленджика. По подсчетам расследователей, только строительство и реконструкция главного здания оценивается в 100 млрд рублей.

После публикации фильма Владимир Путин заявил, что «дворец» ему не принадлежит, он никогда там не был. Владельцем назвал себя друг президента РФ бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Фото: команда Навального

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»