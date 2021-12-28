Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 28 декабря

Главное

Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*. Также ликвидации подлежат региональные подразделения историко-просветительского общества. Судья Алла Назарова удовлетворила требование Генпрокуратуры, которая утверждала, что организация нарушает закон об «иноагентах», не маркируя свои публикации, а также «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». NT вел текстовый онлайн заседания. Представители «Международного Мемориала» подчеркивали, что законных оснований для ликвидации нет. Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. 29 декабря Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

Также ликвидации подлежат региональные подразделения историко-просветительского общества. Судья Алла Назарова удовлетворила требование Генпрокуратуры, которая утверждала, что организация нарушает закон об «иноагентах», не маркируя свои публикации, а также «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». вел текстовый онлайн заседания. Представители «Международного Мемориала» подчеркивали, что законных оснований для ликвидации нет. Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. 29 декабря Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Речь адвоката Генри Резника, которую он произнес в суде, можно прочитать по ссылке.

Реакция общества

Позорным назвал решение суда член СПЧ, журналист Николай Сванидзе в комментарии NT : «Не будет ничего хорошего. В ближайшее время, во всяком случае. Это репрессивный реванш, позорное решение. Оно позорит нашу память».

: «Не будет ничего хорошего. В ближайшее время, во всяком случае. Это репрессивный реванш, позорное решение. Оно позорит нашу память». Зампредседателя ОНК Москвы, член СПЧ Ева Меркачева рассказала NT , что до последнего надеялась на чудо: «Мы все надеялись на предновогодние чудо и думали, что неслучайно заседание суда как раз назначено на последние числа декабря, но чуда не произошло. Я думаю, что дальнейшие шаги всё равно будут по оспариванию этого решения, мы постараемся помогать защитникам “Мемориала”»*. По ее мнению, завтрашнее заседание Мосгорсуда по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал» завершится аналогично — инстанция удовлетворит просьбу столичной прокуратуры. «Судя по всему, это будет в поддержку решения нынешнего, скорее всего-да», — сказала Меркачева.

, что до последнего надеялась на чудо: «Мы все надеялись на предновогодние чудо и думали, что неслучайно заседание суда как раз назначено на последние числа декабря, но чуда не произошло. Я думаю, что дальнейшие шаги всё равно будут по оспариванию этого решения, мы постараемся помогать защитникам “Мемориала”»*. По ее мнению, завтрашнее заседание Мосгорсуда по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал» завершится аналогично — инстанция удовлетворит просьбу столичной прокуратуры. «Судя по всему, это будет в поддержку решения нынешнего, скорее всего-да», — сказала Меркачева. С прогнозом Меркачевой согласна политолог Екатерина Шульман: «Следующее, что можно ожидать, это ликвидация правозащитного центра “Мемориал”*, на которой настаивает Московская прокуратура. Резонно ожидать, что вслед за Верховным судом и Московский городской суд тоже примет аналогичное решение», — заявила она в беседе с корреспондентом NT .

. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал «Мемориал»* последним барьером на пути к сталинизации: «Это чудовищно. Я несколько раз ходил к Верховному суду. Я поддерживаю общество «Мемориал»*. Я считаю, что это последний заградительный барьер, который у нас, наверное, уже надо говорить был, на пути к полной сталинизации общества и государства».

Об оправдании сталинских репрессий написал и проект «ОВД-Инфо»*, крупный партнер «Мемориала»: «Ликвидация «Международного Мемориала» — это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это — не решение о ликвидации организации. «Мемориал» — это институт национальной памяти о временах Большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института — это публичное оправдание сталинских репрессий. <…> Сегодня власти громко и внятно заявили: мы готовы перейти от ограничительно-репрессивных мер по отношению к «социально опасным элементам» к чему-то совсем иному. И это приговор не только для общества, но и для элит. Да и для самого политического режима. Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические».

Адвокат Иван Павлов* отметил, что, благодаря интернету у власти не получится заставить правозащитников замолчать: «Вот только времена изменились благодаря интернету, который, кстати, Андрей Дмитриевич Сахаров предсказывал еще в 1974 году. Медиа-проектам теперь не нужна бумага, правозащитные организации успешно работают, не имея офисов, а мобильный интернет есть даже в самых отдаленных крошечных селениях. Остается только заняться просветительской деятельностью и донести до широких масс существование VPN, и тогда тотальная цензура советского образца будет совершенно невозможна. Все мы, включая коллег из «Мемориала»*, должны искать новые (временные!) форматы и формы для того чтобы продолжать нашу работу, несмотря ни на что».

Один из инициаторов создания «Мемеориала»* Лев Пономарев* предупредил, что власть продолжит закручивать гайки: «Не знаю, как дальше будут идти репрессии в России, будет философский пароход, самолет или что-то еще… Но гайки закручивать до предела они будут. Не знаю, что власти хотят получить. Таким путем страна погибнет в современном мире. <…> Их руками идет уничтожение России как сильного государства. Они все борются с зарубежной опасностью, а она на самом деле сидит внутри, в политбюро, ФСБ».

Нюта Федермессер, глава московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера», заявила, что никто в России уже не верит в судебную власть: «Никто, никто, ни самые распростые жители страны, ни руководство страны, никто не верит в судебную власть в России. Все ее ненавидят и боятся. Нет, не боятся. Презирают. Ненавидят и презирают. Интересно, привлекут ли меня к ответственности за эти слова… Поглядим. Много чем запомнится этот год, но вспоминать потомки будут не ковид, а Дмитриева и «Мемориал». А вспоминать будут. Это точно. Потому что память нельзя ликвидировать».

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев написал, что до последнего не верил в такой исход: «Если честно, я не верил, до последнего надеялся, что этого не случится. Очень печальное, вредное, ошибочное решение. Которое сильно добавляет пессимизма по поводу перспективы происходящего в России. Потому что главный смысл существования «Мемориала» — сохранять память о репрессиях, чтобы государственные преступления не повторились в будущем. А если государство запрещает сохранять эту память, то не трудно догадаться, к чему оно движется».

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский: «Кроме слова «Позор!» прокурорам и судьям — ничего. Как же наследники палачей боятся тех, кто хранит память о преступлениях. И да, это решение не могло быть принято без согласия (или инициативы) Путина. Он — прямой его виновник».

Политик Дмитрий Гудков: «Политес палачей соблюден. Сначала «Международный Мемориал» ликвидирует Верховный суд, а завтра уже Мосгорсуд проедет катком по Правозащитному. Старшинство судей — это главное. Вот только ни память они не уничтожат, ни политзаключенных не смогут в глазах общества объявить преступниками. А что нам объявлена война на уничтожение, это не новость. Только на длинной дистанции выиграем все равно мы: они на ней просто вымрут».

Публицист Виктор Шендерович: «"Когда они ввели налог на воздух..." Ликвидация «Мемориала» — пустые хлопоты в этом подлом казенном доме. Кто может нам запретить помнить наших убитых? Убийцы суетятся напрасно. Просто урок нам: в следующий раз «не экономить на осиновых кольях», как сформулировал Лев Рубинштейн».

Журналист Сергей Пархоменко: «Нет. Ни одного шанса нет у Верховного суда, как и у всей преступной своры, это сделать. Верховный суд попытался уничтожить закон, совесть и достоинство в России. Но ничего у него не вышло. «Мемориал» ликвидировать невозможно. Потому что «Мемориал» — это люди. Они несут в себе эти закон, совесть и достоинство. А холуи, которые оклеветали «Мемориал», лживо и бессмысленно обвинили «Мемориал», и попытались сделать вид, что они в силах «ликвидировать» «Мемориал», — несут в себе только корм, который они жрут с руки хозяина».

Россия и мир

Названы даты переговоров России с США и НАТО. Двусторонние консультации Москвы и Вашингтона пройдут 10 января, диалог с альянсом — 12-го, передает AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома. «Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией», — отметил он и добавил, что 12 января ожидается заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа должны пройти переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Москва 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и странами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР.

Двусторонние консультации Москвы и Вашингтона пройдут 10 января, диалог с альянсом — 12-го, передает AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома. «Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией», — отметил он и добавил, что 12 января ожидается заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа должны пройти переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Москва 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и странами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР. Политолог Нина Хрущева сочла это хорошим сигналом. С другой стороны, отметила она, даты есть, но точная повестка до сих пор не обозначена. Главная повестка для России в переговорах, по ее словам, состоит в том, чтобы предотвратить распространение НАТО в странах бывшего СССР, хотя это противоречит политике Альянса, что государства должны сами решать, в каких объединениях состоять. «Поэтому я ожидаю, конечно, проблем от этих переговоров и очень сложных дипломатических реверансов», — сказала политолог в эфире телеканала «Дождь»*.

Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год без санкций против «Северного Потока – 2». Объем расходов составляет $768,2 млрд. Американские СМИ отмечали, что документ, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку вооруженных сил Украины, включая $75 млн на летальные вооружения. Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн — на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности. В то же время в бюджет не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Объем расходов составляет $768,2 млрд. Американские СМИ отмечали, что документ, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку вооруженных сил Украины, включая $75 млн на летальные вооружения. Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн — на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности. В то же время в бюджет не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг. Журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в комментарии NT выразил уверенность, что так Белый дом демонстрирует готовность к диалогу: «Гибкость это означает. Ввести санкции недолго. Для него важнее солидарная позиция с Европой. Америка должна действовать в комбинации с европейскими странами, поэтому самостоятельные санкции, не поддержанные активно Европой, контрпродуктивны».

Лукашенко нашёл способ остаться у власти пожизненно. Для этого в Белоруссии изменят конституцию. Ранее власти республики опубликовали для «общественного обсуждения» проект новой конституции страны. Так, вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. При этом президент Белоруссии, который прекратил исполнение полномочий, может возглавить Всебелорусское народное собрание, а значит, получить все полномочия этого органа, включая власть над новым президентом. По сути, Лукашенко, если решит избраться на этот пост, сможет и дальше править страной.

Для этого в Белоруссии изменят конституцию. Ранее власти республики опубликовали для «общественного обсуждения» проект новой конституции страны. Так, вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. При этом президент Белоруссии, который прекратил исполнение полномочий, может возглавить Всебелорусское народное собрание, а значит, получить все полномочия этого органа, включая власть над новым президентом. По сути, Лукашенко, если решит избраться на этот пост, сможет и дальше править страной. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание, что принятие документа в таком виде обнуляет предыдущий период президентства Александра Лукашенко: «Он в соответствии с этой конституцией ещё сможет дважды, как минимум, переизбираться на этот пост. С формальной точки зрения, он будет иметь такое право, потому что принятие конституции является точкой отсчёта для исчисления президентских сроков. Какой-либо гарантии того, что это одновременно будет поводом к смене лиц во главе Белоруссии, на самом деле, не содержится», — заявил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Облавы

В нескольких городах России задержали экс-руководителей штабов Навального**. Среди них оказалась действующий депутат томской городской думы Ксения Фадеева. Как сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на несколько источников, сотрудники Следственного комитета из Москвы провели в доме Фадеевой обыски. Сама она находится в здании местного СК. По предварительной информации, Фадееву собираются везти на допрос в Москву. В Иркутске в Следственный комитет после обыска доставили бывшего главу местного штаба Навального* Захара Сарапулова, пишет основанное им издание «Иркутский инсайдер». По предварительной информации, Фадееву подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан; Сарапулова задержали на 48 часов по делу об экстремистском сообществе.

В Пятигорске задержали юриста «Комитета против пыток». У Абубакара Янгулбаева также прошел обыск, изъята техника. По данным Telegram-канала межрегионального общественного объединения, сейчас Янгулбаев находится в отделении полиции, к нему не пускали адвоката. Пресс-секретарь комитета Наталья Курекина рассказала, что полицейские представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Чеченской республики. На днях юрист северокавказского филиала организации заявил об исчезновении 40 родственников в Чечне и предположил, что их могли задержать силовики в связи с его правозащитной деятельностью. Позднее Янгулбаева отпустили из полиции. Он рассказал, что его задержали как свидетеля по уголовному делу по статье «Оправдание терроризма». На допросе его спрашивали о причастности к Telegram-каналу, критикующему власть в Чеченской Республике. Юрист уже сообщал, что не имеет отношения к подобным ресурсам, подчеркнули в межрегиональном общественном объединении «Комитет против пыток».

Навальный

Юристы обжаловали признание ФБК** экстремистской организацией. Адвокаты правозащитного проекта «Первый отдел» подали жалобу во второй кассационный суд Москвы. Дата первого слушания пока неизвестна. Как сообщается в Telegram-канале проекта, на 65 страницах документа указывается, что к судебному процессу не привлечены более 80 человек, в том числе Алексей Навальный, а также его соратники Иван Жданов, Леонид Волков и Любовь Соболь. Навальный был учредителем Фонда борьбы с коррупцией**, но суд не вызвал его ни как свидетеля, ни как заинтересованное лицо. Адвокаты также назвали незаконным засекречивание иска к ФБК**, из-за чего суд прошел в закрытом режиме даже без самих ответчиков. Юристы отметили, что инстанция незаконно отклонила около 30 ходатайств представителей ФБК** и штабов** Навального, «проигнорировала личную заинтересованность» в исходе дела прокурора Дениса Попова, о котором ФБК** выпускал расследование.

Алексея Навального в колонии сняли с учета как склонного к побегу. «Он только был снят с профучета как склонного к совершению побега», — заявил представитель исправительной колонии в Покрове на заседании в Петушинском районном суде. 17 января суд продолжит рассматривать иск политика к руководству ИК-2 за признание склонным к экстремизму.

*«Мемориал», «Международный Мемориал», «ОВД-Инфо», Иван Павлов, Лев Пономарев, Учредитель издания Republic (компания «Москоу диджитал медиа»), телеканал «Дождь»* включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов

**Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «штабы Навального» экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ