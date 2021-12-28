Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год без санкций против «Северного потока – 2»

Ранее бюджет одобрили обе палаты конгресса. Американские СМИ отмечали, что документ, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку вооруженных сил Украины, включая $75 млн на летальные вооружения. Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн — на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время в бюджет не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.