В Иркутске и Томске задержали экс-руководителей штабов Навального*

Как сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на несколько источников, сотрудники Следственного комитета из Москвы провели в доме Фадеевой обыски. Сама она находится в здании местного СК. По предварительной информации, Фадееву собираются везти на допрос в Москву.

В Иркутске в Следственный комитет после обыска доставили бывшего главу местного штаба Навального* Захара Сарапулова, пишет основанное им издание «Иркутский инсайдер».

По предварительной информации, Фадееву подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан; Сарапулова задержали на 48 часов по делу об экстремистском сообществе.

Бывший руководитель сети региональных штабов Навального* Леонид Волков сообщил, что пытается «скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь». По его словам, Фадеева и Сарапулов наотрез отказались уезжать из России, когда им предлагали.

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании «экстремистского сообщества» в отношении Алексея Навального и его ближайших сторонников. Первой задержанной по делу стала бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Накануне суд в Уфе прекратил производство по административному делу против неё, но по уголовному ей грозит до 10 лет колонии.

*Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ