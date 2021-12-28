Навального в колонии сняли с учета как склонного к побегу

Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в исправительной колонии в Покрове, сообщил представитель пенитенциарного учреждения на заседании в Петушинском районном суде.

«Он только был снят с профучета как склонного к совершению побега», — приводит его слова РИА Новости.

17 января суд продолжит рассматривать иск политика к руководству колонии за признание склонным к экстремизму. В июне Петушинский райсуд уже отказал Навальному в удовлетворении иска о признании незаконным решения о постановке на учет как склонного к побегу. Этот статус, как поясняли адвокаты, предполагает более строгий надзор в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью. В сентябре Владимирский облсуд отклонил жалобу Навального на решение нижестоящей инстанции.