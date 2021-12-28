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#Россия/мир

Названы даты переговоров России с США и НАТО

28.12.2021

Двусторонние консультации Москвы и Вашингтона пройдут 10 января, диалог с альянсом — 12-го

Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

«Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией», — отметил он и добавил, что 12 января ожидается заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа должны пройти переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Москва 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и странами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР.

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