Юристы обжаловали признание ФБК* экстремистской организацией

Дата первого слушания пока неизвестна.

Как сообщается в Telegram-канале проекта, на 65 страницах документа указывается, что к судебному процессу не привлечены более 80 человек, в том числе Алексей Навальный, а также его соратники Иван Жданов, Леонид Волков и Любовь Соболь. Навальный был учредителем Фонда борьбы с коррупцией*, но суд не вызвал его ни как свидетеля, ни как заинтересованное лицо.

Адвокаты также назвали незаконным засекречивание иска к ФБК*, из-за чего суд прошел в закрытом режиме даже без самих ответчиков

Юристы отметили, что инстанция не исключила недопустимые доказательства в виде подшитых к делу чистых листов и «непонятно кем написанных документов», незаконно отклонила около 30 ходатайств представителей ФБК* и штабов* Навального, «проигнорировала личную заинтересованность» в исходе дела прокурора Дениса Попова, о котором ФБК* выпускал расследование.

В апреле московская прокуратура потребовала признать ФБК* и штабы* Алексея Навального экстремистскими организациями, назвав их целью создание условий «для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“», напоминает телеканал «Дождь»**. В июле Мосгорсуд удовлетворил иск, команда Навального закрыла сеть региональных штабов*, многие их бывшие координаторы уехали из России.

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории РФ

**Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»