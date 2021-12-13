Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 13 декабря

Главное

· Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Сегодня комитет по транспорту предложил снять с рассмотрения законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал он у себя в Telegram-канале. Решению предшествовали многочисленные митинги в регионах.

«Транспортный» законопроект могут вообще не принимать, так как будет достаточно первого, пояснил в комментарии NT первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, пассажирские перевозки подведут под законодательство несложными изменениями: «Уставы о воздушном и железнодорожном транспорте могут быть так сформулированы, что они [положения первого законопроекта — прим NT] без изменений могут быть применены».

· QR-код смогут получить и россияне, привившиеся иностранной вакциной от коронавируса. С 1 января 2022 года его будут выдавать на основании теста на антитела, действовать такой сертификат будет полгода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Также по уровню антител будут выдавать сертификаты о перенесенном COVID-19, даже если гражданин не сообщал ранее о болезни. Сертификат о вакцинации смогут получить и россияне, которые привились «Спутником V» за рубежом.

· Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса. Он скончался в Великобритании, сообщил премьер-министр Борис Джонсон. «К сожалению, да, "омикрон" вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от "омикрона"», — цитирует политика Sky News. В России, по последним данным, выявлено 16 инфицированных штаммом «омикрон». Такие данные привела Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

Криминал

· Выпускник церковно-приходской школы подорвался в женском монастыре в Серпухове. Юноша жив и находится в реанимации. По последним данным, пострадали также десять несовершеннолетних, восемь из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным Telegram-канала Baza, самодельную бомбу на территорию Введенского Владычного женского монастыря принес 18-летний Владислав Струженков. «По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил «Интерфаксу» источник. По его словам, во время учебы нападавший подвергался травле.

· Свидетелями по делу Юрия Хованского стали три человека с одинаковыми показаниями. Они якобы случайно услышали песню блогера в общественных местах в 2018 году. Двое из них раньше могли работать оперативниками МВД, пишет РБК. Хованского обвиняют в оправдании терроризма. Его задержали в Санкт-Петербурге 8 июня за исполнение песни о теракте на Дубровке. Хованский говорит, что исполнил эту песню только один раз в стороннем стриме в 2012 году и уже извинялся за это и давал показания в полиции. Блогеру предъявили обвинения в призывах к терроризму, в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Россия и мир

· В МИД пообещали НАТО военный ответ. Это произойдет в случае попытки расширения альянса на восток, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что стремление НАТО расшириться в восточном направлении может столкнуться с тяжелыми последствиями для альянса.

· МИД Германии назвал причину приостановки сертификации «Северного потока – 2». Nord Stream 2 AG, выступающая оператором российского газопровода, не выполнила положения европейского права об организации компаний, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она пояснила, что именно поэтому сертификацию проекта приостановили, и он пока не может быть одобрен. По словам дипломата, решение приняло Федеральное сетевое агентство, пишет «Коммерсантъ». Бербок до назначения на должность главы МИД выступала против «Северного потока-2» и требовала ужесточить санкции против России.

· Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились провести онлайн-переговоры 15 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин и позднее подтвердила пресс-служба Кремля. Последняя ограничилась общими формулировками по поводу темы беседы.

Политолог Георгий Бовт в комментарии NT заявил, что «это будет регулярный контакт и это будет попыткой уравновесить визит [Путина — прим. NT], который был в Индию недавно, чтобы не обижать китайских партнеров, с которыми отношения гораздо более важны, чем с индусами». «Кроме того, Путину важно поддерживать хорошие отношения с Китаем на фоне отвратительных отношений с Америкой», — резюмировал Бовт.