Close

#Новости

#Пандемия

Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

13.12.2021

Заболевший скончался в Великобритании

О первой смерти от омикрон-штамма сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. «К сожалению, да, "омикрон" вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от "омикрона"», — цитирует его Sky News.

Глава британского правительства призвал более не считать указанную мутацию SARS-CoV-2 «более мягкой версией» и обратить внимание на скорость ее распространения.

В России, по последним данным, выявлено 16 инфицированных штаммом «омикрон». «Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.