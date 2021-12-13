Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

О первой смерти от омикрон-штамма сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. «К сожалению, да, "омикрон" вызывает госпитализацию, и, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от "омикрона"», — цитирует его Sky News.

Глава британского правительства призвал более не считать указанную мутацию SARS-CoV-2 «более мягкой версией» и обратить внимание на скорость ее распространения.

В России, по последним данным, выявлено 16 инфицированных штаммом «омикрон». «Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.