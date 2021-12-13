Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут онлайн-переговоры 15 декабря

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу. Планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как напоминает РБК, предыдущий разговор двух лидеров состоялся 25 августа. Стороны обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, где власть захватило движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Кроме того, была поднята тема взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и внешнеполитических ведомств.

7 декабря Путин провел онлайн-саммит с президентом США Джо Байденом. На повестке были двусторонние отношения, стратегическая стабильность, ситуация на Украине и расширение НАТО.