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#Россия/мир

МИД Германии назвал причину приостановки сертификации «Северного потока – 2»

13.12.2021

Nord Stream 2 AG, выступающая оператором российского газопровода, не выполнила положения европейского права об организации компаний

Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, поэтому сертификацию проекта приостановили, и он пока не может быть одобрен. По словам дипломата, решение приняло Федеральное сетевое агентство, пишет «Коммерсантъ».

Бербок до назначения на должность главы МИД выступала против «Северного потока-2» и требовала ужесточить санкции против России.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре этого года. Берлин приостановил сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG в качестве оператора проекта, обязав компанию создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.

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