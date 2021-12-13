МИД Германии назвал причину приостановки сертификации «Северного потока – 2»

Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, поэтому сертификацию проекта приостановили, и он пока не может быть одобрен. По словам дипломата, решение приняло Федеральное сетевое агентство, пишет «Коммерсантъ».

Бербок до назначения на должность главы МИД выступала против «Северного потока-2» и требовала ужесточить санкции против России.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре этого года. Берлин приостановил сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG в качестве оператора проекта, обязав компанию создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.