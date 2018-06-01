Стартовала глобальная акция #SaveOlegSentsov

Члены Европарламента призвали освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова. Флешмоб в его поддержку прошел в рамках глобальной акции SaveOlegSentsov, которая продлится 2 дня.

Как сообщили в Twitter организаторы акции, участие в ней Европарламента инициировал председатель его группы из Литвы Петрас Ауштревичюс. На сессии в Страсбурге участники акции выстроились с портретами украинского режиссера и плакатами с требованием освободить его из заключения.

Также Сенцова в рамках акции поддержали активисты в Минске, украинском городе Кропивницкий, студенты Киевского университета им. Шевченко, журналисты украинских изданий. Проведение акций 1 и 2 июня запланировано в городах Украины, Германии, Эстонии, Литвы, Италии, Швеции, Швейцарии, ОАЭ, Франции, Бельгии, Чехии, Израиле, Канаде, Польше, США, Великобритании, Греции, Австрии, Кувейта и России. Организаторы призывают активистов вписывать свои города в таблицу участников.





30 мая префектура ЦАО Москвы отказалась согласовывать акцию в поддержку Олега Сенцова, активисты собирались провести ее 2 июня и предлагали три разных места проведения.





Акцию #SaveOlegSentsov приурочили к Чемпионату мира по футболу. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Кремль, который готовится к приему иностранных гостей на чемпионате мира по футболу, освободил Олега Сенцова и других политзаключенных», — заявляют организаторы.





Олега Сенцова осудили в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих срок в России. В поддержку режиссера выступали российские деятели науки и искусства, Европейская киноакадемия, более 360 деятелей культуры мира, а также совет Московской Хельсинкской группы. В России в его подержку начали голодовку осужденный вместе с ним на 10 лет украинский антифашист Александр Кольченко, украинский военный Александр Шумаков, который находится под арестом в России и фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, а также журналист Шура Буртин.

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