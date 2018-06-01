Стартовала глобальная акция #SaveOlegSentsov

Члены Европарламента призвали освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова. Флешмоб в его поддержку прошел в рамках глобальной акции SaveOlegSentsov, которая продлится 2 дня.
Как сообщили в Twitter организаторы акции, участие в ней Европарламента инициировал председатель его группы из Литвы Петрас Ауштревичюс. На сессии в Страсбурге участники акции выстроились с портретами украинского режиссера и плакатами с требованием освободить его из заключения.
30 мая префектура ЦАО Москвы отказалась согласовывать акцию в поддержку Олега Сенцова, активисты собирались провести ее 2 июня и предлагали три разных места проведения.
Акцию #SaveOlegSentsov приурочили к Чемпионату мира по футболу. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Кремль, который готовится к приему иностранных гостей на чемпионате мира по футболу, освободил Олега Сенцова и других политзаключенных», — заявляют организаторы.
Олега Сенцова осудили в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих срок в России. В поддержку режиссера выступали российские деятели науки и искусства, Европейская киноакадемия, более 360 деятелей культуры мира, а также совет Московской Хельсинкской группы. В России в его подержку начали голодовку осужденный вместе с ним на 10 лет украинский антифашист Александр Кольченко, украинский военный Александр Шумаков, который находится под арестом в России и фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, а также журналист Шура Буртин.
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