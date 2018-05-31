В Британии сломался «ландромат»

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Казус Абрамовича

Приветливая и спокойная Британия становится все холоднее к русским деньгам, активам, капиталам, компаниям и их владельцам, превращаясь из тихой гавани во враждебную окружающую среду. Имя миллиардера Романа Абрамовича не сходит со страниц газет последние полторы недели, после того, как стало известно о серьезной задержке с продлением британской инвесторской визы владельцу футбольного клуба «Челси». Выяснилось, что Министерство внутренних дел Британии потребовало от него свидетельства о том, что его состояние было нажито без нарушения законодательства. Задержка с документами застала близкого к Владимиру Путину олигарха за пределами Соединенного Королевства, сделав невозможным для него въезд в эту страну и присутствие на знаковом матче его футбольного клуба.

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Спустя неделю с небольшим после публикации этой новости Абрамович, еврей по происхождению, получил гражданство Израиля на основе Закона о возвращении. Автоматически он стал и самым богатым гражданином этой страны. Даунинг Стрит немедленно выступила с разъяснениями, что по израильскому паспорту российский олигарх может въезжать в Британию и владеть футбольным клубом и недвижимостью, но не может постоянно проживать, работать или учиться — для этого ему все-таки нужна виза Соединенного Королевства. Другое дело, какие именно действия владельца «Челси «подпадают под понятия «работа» — тут, видимо, у властей будет широкое поле для трактовки.



Проблемы с визой у олигарха возникли на фоне усиления настроений в британском истеблишменте о том, что русские деньги сомнительного происхождения больше не приветствуются. Вслед за США и Канадой Британия приняла свой Акт Магнитского, названный так в честь замученного в российской тюрьме аудитора Сергея Магнитского, разоблачившего коррупционные схемы по возврату налогов, использовавшиеся российскими чиновниками и силовиками для хищения бюджетных средств. Британские парламентарии внесли поправки в Закон о коррупции, в скором будущем обязывающие британские офшорные компании раскрывать имена своих бенефициариев, что сделает невозможным спрятать сведения об истинных владельцах недвижимости, капиталов, предметов искусства и драгоценностей.

После отравления в Солсбери

Отношения между Россией и Британией особенно охладели после отравления в начале марта бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в провинциальном городе Солсбери нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Британия поставила России ультиматум: взять на себя ответственность за попытку убийства или признать, что утрачен контроль над хранением отравляющей субстанции военного назначения. Когда Россия его не выполнила, британский премьер Тереза Мэй выслала из страны 23 российских дипломата, в том числе весь военный атташат, что полностью разрушило военное сотрудничество между странами. Поддерживая Британию, еще 28 стран выслали в общей сложности 123 российских дипломата, причем больше всего — 60 — выслали США.

Власти будут выпускать Unexplained Wealth Orders (UWO), то есть ордера на расследование происхождения средств на приобретение ценностей. UWO позволяют арестовывать и отчуждать капиталы и имущество. Британские власти будут интересовать капиталы от 50 тысяч фунтов



Отравление в Солсбери сыграло роль спускового крючка. Однако еще в середине февраля нынешнего года, за две с половиной недели до него, британский министр безопасности Бен Уоллис объявил о вступлении в силу новых полномочий, позволяющих властям этой страны выпускать Unexplained Wealth Orders (UWO), то есть ордера на расследование происхождения средств на приобретение ценностей. UWO позволяют арестовывать и отчуждать капиталы и имущество. Объясняя новый порядок, Уоллес заявил, что британские власти будут интересовать капиталы от 50 тысяч фунтов, дав понять, что этот механизм позволяет зацепить широким бреднем не только ведущих люксовый образ жизни богачей, но и вполне рядовых людей, владеющих автомобилями, недвижимостью и так далее. При этом он добавил, что интересовать британские власти в первую очередь будут все-таки знаковые фигуры и те, чей уровень жизни существенно превышает уровень задекларированных ими доходов.

А уже в мае британский парламент выпустил доклад «Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании», в котором содержался призыв к правительству усилить инструменты финансового давления на президента Путина и его окружение и сделать Британию некомфортным местом для размещения грязных денег, в том числе — для крупного российского бизнеса. Комментируя возможные последствия этого доклада и призыва поставить заслон отмыванию в Британии «грязных российских денег», бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский сказал BBC, что было бы правильно отделить деньги кремлевской группировки от всех остальных российских денег, и не подвергать прессингу тех, кто заработал свои капиталы честно.

Метят в олигархов, попадают ниже

Россияне, которые хранят свои деньги и капиталы за границей, уже начали испытывать давление со стороны банковской системы стран Балтии, а теперь и Кипра, и, судя по публикациям в СМИ, это только начало большой волны. Газеты пишут об «охоте на олигархов».

Директор Института России в King’s College London доктор Сэм Грин констатирует: настоящие трудности испытают не топовые богачи, не «абрамовичи», а люди, стоящие на несколько ступенек ниже. Это бывшие руководители крупных компаний и корпораций и чиновники, прежде всего — разнообразные вице- (вице-губернаторы, замминистра, руководители департаментов и т.д.).

Проблема со сбором документов, доказывающих честность и прозрачность происхождения капиталов неизбежно будет практически у каждого россиянина, как у олигарха, так и у чиновника или руководителя среднего звена, потому что сама юрисдикция в РФ всегда была непрозрачной



«Олигахам, скорее всего, ничего не будет. Чинить препятствия к доступу к имуществу, финансам и так далее сложно; у пострадавших всегда есть возможность подавать жалобы, а апелляции всегда успешнее у тех, у кого больше разных возможностей. Поэтому я опасаюсь, что реальные проблемы будут у людей более низкого достатка. Не у совсем простых смертных, но у тех, кто работал около (российского) государства, и теперь решил обосноваться в Британии. Абрамович будет приезжать в Британию теперь не как гражданин России, а как гражданин Израиля или другого какого-то государства — это хороший пример того, как легко и быстро олигархи могут преодолеть возникшие у них затруднения. У менее богатого человека возможности терпеть и преодолевать подобные препятствия куда меньше», — сказал он в интервью The New Times.



Грин добавил, что проблема со сбором документов, доказывающих честность и прозрачность происхождения капиталов неизбежно будет практически у каждого россиянина, как у олигарха, так и у чиновника или руководителя среднего звена, потому что сама юрисдикция в РФ всегда была непрозрачной, и для зарабатывания денег на любом уровне необходимо иметь эксклюзивные отношения с вышестоящим начальством и обладающими силой чиновниками. Он процитировал знаменитую фразу покойного олигарха Бориса Березовского о работе «по понятиям».

«Честность заработанных капиталов — это всегда вопрос интерпретации. Задача юриста в таких случаях — завалить бюрократа в ответ на запрос таким количеством бумаг и доводов, чтобы тому проще было сказать «да», чем «нет». Людям среднего звена будет намного сложнее собрать такую условно-доказательную базу, чем тем, у кого есть штат собственных юристов, помощников и консультантов», — отмечает Грин.

По его мнению, труднее всего в Британии придется тем, кто принял решение уехать из России потому, что там сейчас не лучшие времена, кому надоело жить и работать в коррумпированной системе, кто решил, выйдя на пенсию, стать честным человеком и начать жить в более-менее честной стране.

«Прошлое и контекст этого прошлого, конечно, не отменишь. Достаточно пройтись по декларациям о доходах людей, занятых прежде на руководящих постах в крупных корпорациях, или депутатов — а они все публикуются — чтобы понять, что нельзя вести такой образ жизни, если человек годами жил на одну зарплату», — говорит доктор Грин.

Отвечая на вопрос о том, насколько сильным и широким может быть это давление в Великобритании, эксперт ответил, что это зависит от того, насколько бюрократия Соединенного Королевства включится в задаваемый сейчас чиновниками контекст «враждебной для россиян обстановки», уточнив, что речь идет в том числе и о частной бюрократии – работниках банков, агентств по продаже недвижимости, адвокатуры.

Если окружающая обстановка враждебная и дана установка на то, чтобы придираться — тогда любому бюрократу проще обезопасить себя, создав проблему для гражданина Российской Федерации



«Если они почувствуют, что на россиян рапространяется то, что здесь называют hostile environment (враждебная обстановка), тогда все почувствуют это давление. И не только с банками, но и с любой организацией, которая касается кармана», — предупреждает собеседник NT.

На вопрос о том, почему британские власти озвучили такую невысокую стартовую сумму денег для проверки, как 50 тысяч фунтов, Грин ответил, что это, скорее всего, означает, что привычка проверять распространится очень широко, практически на всех. «Для британской бюрократии это очень неприятно, потому что очень много бумажной возни. Но всегда найдется, к чему придраться, и если окружающая обстановка враждебная и дана установка на то, чтобы придираться — тогда любому бюрократу проще обезопасить себя, создав проблему для гражданина Российской Федерации. Это для него гораздо проще, чем сказать: у тебя все чисто, иди, — а потом прочитать в газете, что он пропустил что-то важное», — объясняет эксперт.

Грин считает, что если ситуация пойдет по такому сценарию, многие россияне, в том числе состоятельные, скорее всего, начнут покидать Соединенное Королевство. «Клуб Челси никуда не денется, но более-менее простые смертные с большой степенью вероятности выберут себе какую-то другую страну», — резюмирует собеседник NT.