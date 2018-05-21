«Золоту Москвы» в Лондоне не место

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В обход санкций

Британия из тихой гавани превращается в некомфортное место для крупных состояний, нажитых нечестным путем, и российским олигархам, сделавшим ставку на Лондон, все чаще дают это понять. «Использование Лондона как места хранения грязных капиталов связанных с Кремлем лиц, как теперь понятно, является частью российской стратегии и представляет угрозу для нашей национальной безопасности, — говорится в опубликованном в Лондоне 21 мая парламентским докладе комитета по международным делам палаты представителей. — Противодействие этому должно стать главным приоритетом в международной политике Соединенного Королевства. Капиталы, накопленные и отмытые в Лондоне, прямо и косвенно поддерживают кампанию президента Путина, направленную на разрушение существующей системы международных отношений, ослабление наших союзников и подрыв наших международных связей».

В основу доклада, который называется «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», легли устные и письменные свидетельские показания активистов по борьбе с коррупцией, расследования, проведенные Transparency International и другими исследовательскими центрами и аудиторскими фирмами.

В документе признается, что британское правительство много лет закрывало глаза на то, как богатые россияне используют лондонский Сити, а также рынки недвижимости и торговли антиквариатом и драгоценностями для того, чтобы узаконить нажитые нечестным путем деньги. По оценке Transparency International, в британский рынок недвижимости вложено не меньше 4,4 млрд «грязных фунтов», из которых не менее 970 миллионов приходится на русских богачей, причем все это лишь «верхушка айсберга».



Докладчики считают необходимым «найти пробелы в санкциях, которые позволяют таким компаниям, как En+ (группа компаний, контролирующая активы попавшего под санкции Олега Дерипаски в сфере цветной металлургии, энергетики и горнорудной промышленности. — NT) выйти на Лондонскую фондовую биржу». Напомнили докладчики и про весьма успешное размещение евробондов «Газпрома» спустя две недели после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава комитета по международным делам палаты представителей Том Тугендхат призвал британское правительство полностью очистить лондонский Сити от россиян, которые отмывают в нем свои «грязные деньги» и ведут себя так, словно Лондон им принадлежит



Авторы документа призывают проработать совместно со странами «Семерки» и с другими иностранными партнерами, необходимые меры, чтобы закрыть эти пробелы как можно скорее». Там также отмечается, что действия британского правительства по высылке 23 российских дипломатов после отравления Скрипаля не ударили Кремль и его окружение по самому чувствительному для них месту — по кошельку.

Глава комитета по международным делам палаты представителей Том Тугендхат призвал британское правительство полностью очистить лондонский Сити от россиян, которые отмывают в нем свои «грязные деньги» и ведут себя так, словно Лондон им принадлежит.По его словам, российские олигархи превратились из финансовых преступников в реальную угрозу национальной безопасности Британии.

Из Москвы в тот же день прозвучал оперативный и жесткий отклик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованный в понедельник документ «беспрецедентной русофобской манией».

Это не первое подобное обсуждение в британском парламенте: в марте приглашенные на слушания в международный комитет эксперты давали свои рекомендации, как поставить заслон отмыванию в Великобритании преступно нажитых капиталов из России. Но о конкретных мерах пока не объявлялось.

Олигархов уже не впускают

Публикация доклада проходила на фоне обсуждения британскими СМИ информации о том, что владелец футбольного клуба «Челси» и близкий к Кремлю олигарх Роман Абрамович не получил вовремя продление своей английской визы инвестора, и не смог въехать в Британию на финальный матч Кубка Англии в субботу, в котором его клуб обыграл Манчестер Юнайтед. Ранее в конце марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что после попытки отравления Скрипалей нервно-паралитической субстанцией «Новичок» правительство начало проверку всех ранее выданных Хоум Офисом виз инвестора, которые предусматривают необходимость инвестировать в британскую экономику не менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что Мэй подчеркнула тогда, что речь не идет только о россиянах, теперь, спустя два месяца, представитель правительства заявил, что некоторые богатые россияне могут лишиться права жить в Британии.

«В 2014 и 2015 годах мы предприняли действия по ужесточению условий выдачи этих виз, включая новые полномочия, позволяющие отказать тем, кто на них подает, если есть резонные основания предполагать, что эти средства были получены незаконно, — цитирует газета The London Evening Standard представителя Даунинг Стрит. — В результате этих изменений число подающих на визу инвестора снизилось на 84 процента». «Сейчас мы снова пересматриваем, как работает этот процесс и проводим дополнительные проверки инвесторов, которые получили этот тип визы до того, как мы его реформировали», — добавляет собеседник издания.

По данным издания, «Абрамович особенно уязвим по отношению к британским контрмерам из-за его близости к президенту Путину».

По данным The Guardian, «Абрамович особенно уязвим по отношению к британским контрмерам из-за его близости к президенту Путину»



Ранее министр внутренних дел Великобритании говорила, что в 2008–2015 годах визы для богачей, позволяющие получить статус резидента и затем британское гражданство по ускоренной процедуре, получили около 700 россиян. Абрамович был среди тех, кто получил визу инвестора в эти годы.

«Другие олигархи — с громкими именами и менее известные среднего уровня бизнесмены — теперь тоже не знают, не ожидают ли их визовые проблемы», — пишет The Guardian, добавляя, что никогда отношения между Британией и Россией не были так плохи, как сейчас. По данным издания, «Абрамович особенно уязвим по отношению к британским контрмерам из-за его близости к президенту Путину».

По традиции, британское правительство не комментирует отдельные кейсы, и поэтому не объясняет, чем вызвана задержка в выдаче визы Абрамовичу. Не говорят это и его представители. Некоторые правительственные источники отмечают, что процесс продления визы всегда занимает больше времени, когда тот, кто ее испрашивает, находится за границей, как было в данном случае. Однако миграционные адвокаты, работающие в Лондоне, призывают своих клиентов закладывать на продление и получение виз больше времени, чем требовалось раньше.