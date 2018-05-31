Смертельно опасная профессия

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Скандал вокруг предотвращенного, по версии спецслужб Украины, покушения в Киеве на эмигрировавшего из России журналиста Аркадия Бабченко напомнил о «рисках, с которыми сталкиваются критики российского правительства», констатировала в среду в специальном заявлении международная правозащитная организация Amnesty International. По мнению правозащитников, «эти риски оказывают серьезное влияние и на свободу слова в Украине».

В Amnesty указывают на то, что недавние громкие убийства журналистов на Украине так и не были раскрыты. Павел Шеремет, белорусский журналист, телеведущий и критик Кремля, погиб при подрыве своего автомобиля 20 июля 2016 года. За год до этого, 16 апреля 2015 года украинский журналист Олесь Бузина, известный своей критикой украинских властей, был застрелен неизвестными в масках. «Лица, совершившие эти нападения, до сих пор не идентифицированы, не говоря уже о привлечении к суду», — напоминает директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.



Об усилении цензуры и рисков для журналистов в связи с конфликтом России и Украины в докладе «Свобода слова как жертва» (по итогам 2017 года) сообщала российская правозащитная организация «Агора». Одна из глав доклада посвящена набирающей обороты травле несогласных с присоединением Крыма и украинской политикой Кремля активистов, политиков и журналистов. Авторы доклада отмечают, что еще в августе 2014 года на НТВ вышел фильм «13 друзей хунты», в котором писатель и журналист Виктор Шендерович, политолог Александр Кынев и другие оппоненты кремлевской политики, назывались «предателями» и «пособниками фашистов».



Тогда же, напоминают докладчики член прокремлевского движения НОД Сергей Смирнов избил журналиста «Эха Москвы в Петербурге» Арсения Веснина, освещавшего акцию в честь Дня независимости Украины. Журналист получил сотрясение мозга, однако задержанный нападавший вскоре был отпущен. В том же году Роскомнадзор заблокировал независимые интернет-СМИ Kasparov.ru, «Грани.ru» и «Ежедневный журнал».

Упоминается в главе «Травля несогласных» и Бабченко: «Журналисты Аркадий Бабченко и Александр Сотник, в течение долгого времени активно освещавшие украинские события, после многочисленных угроз уголовного преследования и физической расправы были вынуждены уехать из страны».

Цензура и давление на журналистов стали характерны и для Украины, констатировали докладчики. В 2017 годы был блокирован доступ к нескольким российским социальным сетям, запрещена деятельность медиа-холдинга РБК и вещание телеканала «Дождь». В целом Украина запретила 73 российских телеканала, включая даже такие, как «Кухня ТВ» и «Охота и рыбалка».

Представитель ОБСЕ Дунья Миятович много раз выражала обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой слова на Украине, например, в связи с атаками представителей «Гражданского корпуса «Азов» на офис телеканала «Интер» с требованием изменения редакционной политики, а также с запретом на въезд представителей российских медиа и ограничением вещания российских телеканалов, напоминают в «Агоре».

Если журналист хочет выйти из зоны риска, значит, ему надо либо уехать в более безопасные места, либо сменить свою позицию на противоположную, либо просто замолчать, констатирует Сванидзе



В свою очередь международная организация «Репортеры без границ» в апрельском «Индексе свободы прессы» отмечает резкое ухудшение ситуации со свободой слова именно в Европе и констатирует: «Враждебность к СМИ, подпитываемая политиками, а также тяга авторитарных режимов к экспорту их видения журналистики угрожают демократической модели». Правозащитники сообщают о растущем влиянии автократов на ситуацию в других странах: «После подавления независимых голосов внутри страны, Россия (148-е место в рейтинге свободы слова) с Владимиром Путиным во главе расширяет свою пропагандистскую сеть за счет таких СМИ как «RT» и «Спутник». Тем временем, Китай (176-е место) под руководством Си Цзиньпина экспортирует свою модель контролируемого информационного пространства в Азию».

Постсоветское пространство находится в авангарде всемирной деградации свободы прессы, а «общий индекс региона Восточной Европы и Центральной Азии приближается к индексу Ближнего Востока и Северной Африки», приходят к неутешительному выводу докладчики «Репортеров без границ».

«За последние годы ситуация вокруг работы журналистов в России и на постсоветском пространстве действительно очень осложнилась, — подтверждает выкладки международных экспертов член Совета по правам человека при президенте России историк журналист Николай Сванидзе. — Сейчас реально очень опасно работать журналистом, если мы под журналистами имеем ввиду не ведущих модных программ или официальных журналистов, а тех, кто занимаются журналистскими расследованиями или имеют вполне определенную, жесткую и несовпадающую с официальной гражданскую позицию. Для таких журналистов работа на постсоветском пространстве очень опасна». «Если человек идет на то, чтобы иметь такую активную гражданскую позицию, он оказывается в зоне риска, — добавляет Сванидзе. — Если же он хочет выйти из зоны риска, значит, ему надо либо уехать в более безопасные места, либо сменить свою позицию на противоположную, либо просто замолчать».

В подготовке участвовала Елена Теслова