Обыкновенное государственничество

В Саратове признали иностранным агентом и оштрафовали на 300 тыс руб региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Еще до решения суда организация лишилась просторного помещения в одной из местных поликлиник, которое арендовала на льготных условиях. Ну, ход мысли арендодателей понятен: лучше, от греха, избавиться от сомнительных постояльцев, раз начались проверки. И не важно, совершенно, что они помогают больным.

Решение принимала судья Мария Агишева (почему-то кажется важным указать, запомнить фамилии действующих лиц). Для оценки деятельности организации следствие привлекало экспертов из Саратовской государственной юридической академии. Над документом работали научные сотрудники вуза Елена Колоярцева и Виктор Купин. Экс-руководитель организации диабетиков Екатерина Рогаткина утверждает, что к работе также имел отношение профессор СГЮА Иван Коновалов. Эксперты отметили, что деятельность организации «подрывала социально-политическую стабильность региона». Потому что Рогаткина публично усомнилась в качестве отечественного инсулина.

А началось все с доноса в органы от студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова. Давно написал, еще до выборов президента, и не просто так написал — Смирнов был координатором университетского штаба поддержки Владимира Путина. Члены организации диабетиков рассказали о бдительном студенте в специальном ролике, который показал один из местных телеканалов. На Смирнова обрушились пользователи социальных сетей, он даже отозвал свое заявление. Но дело-то уже завели. А следствию потом и ролик пригодился: в нем помянутые выше эксперты усмотрели желание «опорочить главу государства, баллотировавшегося на очередной срок».

Эксперты отметили, что деятельность организации «подрывала социально-политическую стабильность региона». Потому что Рогаткина публично усомнилась в качестве отечественного инсулина



Или вот еще случай: екатеринбургский депутат (единоросс, разумеется, хотя системные партии нынче слабо друг от друга отличаются) Николай Косарев решил поделиться с изданием «Уралинформбюро» собственными нестандартными взглядами на спасение детей и помощь тяжелобольным: «Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет „Давайте деньги соберем, окажем помощь“». Это про детей, но и про взрослых депутату есть, что сказать: «Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1,2 группы, они лежачие часто, — рассказал депутат. — Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо».

Студент-общественник, патриот, координатор путинского штаба – по недомыслию, конечно, просто ради того, чтобы привлечь к себе внимание, инициирует дело, в результате которого диабетикам в большом русском городе Саратове жить станет еще труднее. А его старший товарищ по взглядам и по разуму, чтобы подчеркнуть свою государственническую позицию, выступает с откровенно фашистскими речами, сам того не замечая. Отделяет полноценных от неполноценных, решает, чья жизнь полезна «с точки зрения нагрузки на государство», а чья — нет. И доволен собой, наверное.

Только это и могло вырасти из государственной политики последних лет. Из карательных законов, из стратегии вычленения чужих, неправильных, не то говорящих, не так, как по телевизору велели, смеющих думать, из стремления натравить на этих неправильных всех остальных



И это ведь совершенно не удивляет. Это естественный ход государственнической мысли. Это и должно было вырасти, вернее, только это и могло вырасти из государственной политики последних лет. Из карательных законов, из стратегии вычленения чужих, неправильных, не то говорящих, не так, как по телевизору велели, смеющих думать, из стремления натравить на этих неправильных всех остальных. Это еще принято называть «консолидацией здоровых общественных сил вокруг национального лидера».

Да и вообще, если годами рассказывать про гибридную войну всего остального мира против России, даже уральский единоросс догадается, что родине нужны здоровые солдаты, а не спасенные больные. Как иначе-то, если война? И радостно побежит делиться своими мыслями. Правильными, государственническими мыслями. Соответствующими целям и задачам, которые ставит перед народом мудрый вождь. Отражающими не сформулированную прямо, но всем понятную государственную идеологию.

Искренние любители этого, здесь сформировавшегося государства, и тем более – ушлые карьеристы, чуют тренд, бегут в атаку на врагов, не разбирая, кто подвернется под руку: какие больные, слабые, несчастные окажутся в жертвах. Важно ведь подчеркнуть: ты понимаешь, что сегодня государству требуется. Ты верный слуга. Ты правильный. Ты настоящий государственник.

А дальше можно, если потребуется, даже и убивать неправильных. Да ведь и убивают, собственно.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

