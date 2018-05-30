Убийство Бабченко оказалось инсценировкой

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«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — с таким неожиданным заявлением на экстренной пресс-конференции в Киеве выступил в среду днем глава СБУ Василь Грицак, после чего в зал вошел целый и невредимый журналист Аркадий Бабченко (цитата по сайту 112.ua).

В свою очередь Бабченко, встав рядом с Грицаком, попросил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации. Подробности самой спецоперации Бабченко не сообщил. Он отметил лишь, что о подготовке покушения ему стало известно месяц назад.



Как следует из слов Грицака и Бабченко, заказ на убийство уехавшего из России критика режима поступил два месяца назад. Узнав об этом, СБУ решило организовать тайную операцию по поимке и изобличению убийцы. В результате успешной спецоперации задержан подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко. Это гражданин Украины Г., якобы завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе в размере $30 тыс.



В качестве доказательства, что Москва стояла за подготовкой его убийства, Бабченко сообщил такую подробность: информация о нем поступала организаторам покушения из России, у них, в частности, была фотография его паспорта и «такой информацией могут обладать спецслужбы».

Подготовка покушения на Бабченко была лишь одним элементом в более масштабной операции российских спецслужб, сообщил представитель СБУ на брифинге. По его словам, целью операции является физическое уничтожение граждан России, которые за свои политические убеждения вынуждены покинуть территорию РФ, проживать на территории Украины, а также в странах ЕС.

Вечером 29 мая сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину. Это мнимое, как выяснилось, преступление вызвало большой резонанс во всем мире.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «лучшей новостью» сообщение, что, Аркадий Бабченко оказался жив. «Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — написала она на своей странице в Facebook.

