53 день боев: главное

Минобороны России опубликовало видео встречи с экипажем затонувшего крейсера “Москва”. На кадрах около 100 человек, при том, что численность “Москвы” оценивается как минимум в 500 человек. Журналисты смогли подтвердить гибель одного моряка, еще 27 человек, по словам его родственницы, остаются пропавшими без вести.

Британская разведка сообщила о том, что из Беларуси Россия продолжает перебрасывать технику и войска в восточные районы Украины. Силы сосредотачиваются в том числе на харьковском направлении.

Харьков подвергся бомбардировке 16 и 17 апреля, погибли семь человек. Были обстрелы Киева и пригорода, Львова.

В Минобороны угрожали обстрелами Киева и других “центров принятия решений” в ответ на обстрелы в населенных пунктах Белгородской и Брянской областей.

Журналисты Reuters побывали в Мариуполе. На улицах они увидели несколько тел погибших мирных жителей. Российское Минобороны предъявило украинским военным ультиматум: они ожидают, что оставшиеся на территории завода “Азовсталь” войска сдадутся. Ответа от украинской стороны не последовало.

Повредить железнодорожные пути в Белгородской области могли диверсанты или партизаны, считают в Conflict Intelligence Team. Они могли действовать также, как и белорусы: в ходе так называемой “Рельсовой войны” в нескольких областях нарушили железнодорожное сообщение. Диверсанты с помощью взрывчатки портят оборудование, контролирующее передвижение поездов. На безопасность пассажиров это не влияет, но серьезно затрудняет движение поездов, в том числе с российской военной техников. Диспетчеры регулируют движение на таких участках по телефону, составы значительно замедляются.

Сегодня появились новые данные о погибших мирных жителях. В Бородянке Киевской области, откуда российские войска вышли в апреле, из-под завалов извлекли 41 погибшего. Спасателям осталось осмотреть еще два дома.

В Херсоне, который удерживается с начала марта российскими войсками, обнаружили больше 800 новых могил на кладбище. Они появились там за время оккупации. Аналитики считают, что после того, что мы знаем о Буче, это важная информация.