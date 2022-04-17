Россия предъявила ультиматум украинским военным в Мариуполе





Украинские власти заявляли, что на территории завода остается около 2500 военных. В Минобороны России уже сообщали о том, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. Украина опровергает эту информацию, но признает, что большая часть города контролируется Россией.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что всем сдавшимся в плен сохранят жизнь. Сдача в аренду состоится, если по периметру завода поднимут белые флаги с украинской стороны и красные - с российской. После они должны будут выйти без оружия и боеприпасов, пишут "Известия".Украинские власти заявляли, что на территории завода остается около 2500 военных. В Минобороны России уже сообщали о том, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. Украина опровергает эту информацию, но признает, что большая часть города контролируется Россией.



Мариуполь в блокаде почти с сам он от начала наступления на Украину. В городе гуманитарная катастрофа, люди остаются без воды, пищи, тепла несколько недель. Выезд из города блокируется войсками.



Власти города сообщали, что российские военные привезли 13 мобильных крематориев. По их мнению, так они пытаются скрыть число погибших среди мирного населения. В городе на момент оккупации оставалось больше 100 тысяч жителей. Россия заявляла о том, что больше 130 тысяч человек.







