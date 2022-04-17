Больше 800 могил появилось на кладбище Херсона

Лондонская правозащитная организация Centre for Information Resilience опубликовала спутниковые снимки кладбища Херсона. С 28 февраля по 15 апреля оно увеличилось на 824 новых захоронения.

Кладбище находится на окраине города. На замедленной съемке нескольких снимков видно, как увеличивались захоронения: они велись целыми траншеями.

По подсчетам аналитика данных Натана Рашера, за это время появилось 824 захоронения. Впервые он обратил внимание на бульдозеры, копающие могилы на кладбище, 2 марта. Он добавил, что после того, что мы узнали о Буче, эта информация важна.

Херсон российские войска захватили в начале марта. Как писало DW*, в городе планируют создать Херсонскую народную республику через референдум. Жители Херсона постоянно выходят на проукраинские митинги, которые разгоняют в том числе с оружием, слезоточивым газом.

*DW признана в России СМИ иностранным агентом