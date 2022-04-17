CIT: подрыв железной дороги в Белгородской области совершили диверсанты

В Conflict Intelligence Team сообщили, что участок железной дороги в Шебекинском районе Белгородской области могли совершить диверсионные или партизанские группы. В Беларуси на участников подобных групп уже заведены уголовные дела: разрушения на железной дороге препятствовали подвозу российской военной техники.

О подрыве железнодорожного полотна сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 апреля. Пострадавших в происшествии не было, для пассажиров организовали автобусы. Участок дороги восстановили за четыре дня.

Как сообщает сообщество белорусских железнодорожников, “Рельсовая война” перешла на территорию России. По их данным, на Московской железной дороге за две недели партизаны провели успешные акции по приведению в негодность путей в разных регионах. В релейных шкафах, которые управляют светофором и питанием рельс, размещается взрывчатка. Она срабатывает по таймеру и уничтожает оборудование.

Как писало 7 апреля DW*, КГБ Беларуси задержало больше 100 железнодорожников. По данным спецслужб, они имеют отношение к организации движения на БелЖД и доступ к секретной информации. Задержания, судя по всему, связаны с кибератаками и распространением данных о передвижениях российской военной техники. Есть сведения о том, что разыскиваются лица, причастные к саботажу на БелЖД.

С начала вторжения России в Украину, произошло не менее 10 актов саботажа и диверсий, в том числе повреждений железнодорожной инфраструктуры в Могилевской, Гомельской, Минской, Витебской и Брестской областях. Чаще всего выводились из строя как раз релейные шкафы. Их повреждение не влияет на безопасность пассажиров, но поезда передвигаются значительно медленнее – диспетчерам приходится регулировать движение по телефону.

* DW - признано в России иностранным агентом