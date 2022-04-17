Reuters: тела мирных жителей обнаружили в Мариуполе

Reuters сообщает о погибших гражданских на улицах Мариуполя. Они побывали в городе 16 апреля. Сегодня Минобороны предложило украинским военным, заблокированным на заводе “Азовсталь” сдаться, пока активности со стороны военных нет. Украина пока не дала ответа.

Сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине сегодня. Удары нанесли по Киеву, Львову, Харькову. В Мариуполе также были бои и штурмовые операции в районе порта. Российская сторона заявила, что весь город зачищен от украинских войск, оставшиеся силы заблокировали на заводе.

Журналисты Reuters смогли проехать до завода Ильича в Мариуполе – это один из двух металлургических заводов в городе. Здесь также находились украинские военные. Сейчас завод превратился в руины, признаков защитников города нет. На ближайших к нему улицах лежали тела нескольких гражданских лиц.

Мариуполь находится в осаде с конца февраля. Жители несколько недель остаются без пищи, воды и тепла. По приблизительным оценкам, в нем оставалось больше 100 тысяч человек. Минобороны России заявило, что в РФ вывезено больше 130 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он держит связь с военными в Мариуполе. И уничтожение их положит конец любым переговорам с Россией.

Фото: Reuters