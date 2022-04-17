МИД России заявил о рисках столкновений из-за активности НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что деятельность НАТО в Арктике вызывает беспокойство. Это, по его словам, может привести к непреднамеренным инцидентам, пишет ТАСС.

По его словам, масштабные учения на севере Норвегии “не способствуют безопасности в регионе”. Он отдельно подчеркнул, что негативно повлияет на обстановку и решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

При этом развитие Арктики, по мнению Корчунова, невозможно обеспечить без России. Альтернативные Арктическому совету структуры, заявил дипломат, приведут к разделительным линиям в решениях по Арктике. О приостановке членства в Арктическом совете в марте заявили США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция и Финляндия из-за российского вторжения в Украину.