Минобороны опубликовало видео встречи с экипажем крейсера “Москва”

Минобороны России опубликовало видео встречи экипажа крейсера “Москва” в Севастополе. Их встретил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. В RFE* подтвердили гибель одного военнослужащего. Евменов на встреч сообщил, что экипаж крейсера продолжит службу в Военно-Морском флоте.

На видео около сотни моряков, точную численность экипажа не раскрывают. По некоторым данным, на “Москве” могло быть от 500 до 700 членов экипажа. В Минобороны заявляли, что всех эвакуировали. Сам крейсер, по официальной версии, затонул после пожара и детонации боеприпасов. Украинская сторона заявляла, что подбила судно. “Москва” затонула во время буксировки в порт.

При этом журналисты RFE нашли сообщение о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Они обнаружили в соцсети "Одноклассники" запись от Варвары Вахрушевой. Она сообщила о гибели мужа и опубликовала фотографию человека, одетого в морскую форму. Она подтвердила изданию, что о гибели мужа ей сообщило командование. Еще около 23 человек числятся пропавшими без вести.

*RFE - признано в России СМИ иностранным агентом.





Фото: Reuters