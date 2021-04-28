Главное в политике за 28 апреля

ГЛАВНОЕ

• Во взрывах оружейных предприятий Болгария заподозрила сотрудников российских спецслужб — прокуратура страны также связывает их с попыткой убийства в 2015 году торговца оружием Эмилиана Гебрева. Несколько взрывов цехов и складов произошли с 2011 по 2020 годы, а пожар в здании бывшего Института специальной техники уничтожил материалы расследования о диверсиях. Уничтоженную военную продукцию планировалось поставить в Грузию и Украину.

• В Москве обвинения отвергли. «Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

• Ранее власти Чехии обвинили в причастности к взрыву складов с боеприпасами сотрудников российской разведки. Продукция, хранящаяся на складе, также принадлежала Гебреву и предназначалась Украине. После этого между Москвой и Прагой разразился дипломатический скандал, сопровождаемый взаимной высылкой дипломатов. Чехию поддержали в ЕС. В знак солидарности российских дипломатов выслали страны Балтии и Словакия. Сегодня Москва ответила зеркально.

• Диверсия в Чехии, эскалация конфликта на Украине стали основой для резолюции Европарламента, в которой предлагается отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, остановить импорт российского сырья в ЕС и строительства «Северного потока — 2».

• О том, как спецотдел ГРУ работает в Европе, читайте также в материалах: Подразделение 29155, Дипломатия Петровых и Бошировых, Провал спецагентов 29155: отравление в Болгарии.

ЭПИДЕМИЯ

• Третья волна коронавируса в России уже идет — об этом говорят данные неофициальной статистики правительства, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кремль пытается сдержать пандемию, не беспокоя россиян новостями о распространении вируса, отмечает агентство. В Кремле заявили, что неофициальной статистики не существует. Но глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы инфицирования практически перестали снижаться — именно этим обосновали, в частности, введение длинных майских выходных.

• Избыточная смертность за время пандемии в России к концу апреля превысила 500 тыс. человек, подсчитали сегодня «Открытые медиа».

• Дополнительную аналитику по заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции намерен разработать Росстат — существующую статистику в ведомстве назвали неудовлетворительной.

РЕПРЕССИИ

• Анну Борзенко, 64-летнюю мать журналиста Андрея Борзенко, оставили на ночь в полиции из-за акции 21 апреля. Ее обвиняют в игнорировании требований силовиков, привлечении внимания граждан и скандировании лозунгов. Журналист из Тамбова Сергей Степанов получил 30 суток ареста несмотря на то, что работал на акции с пресс-картой. В Мурманске неизвестные обстреляли окна уже бывшего офиса штаба Навального, экс-главу организации в регионе Виолетту Грудину оштрафовали на 75 тыс. руб. за организацию акции 21 апреля. Подробнее о продолжающемся давлении читайте здесь.

• За неделю после акции в поддержку Алексея Навального задержаны, арестованы или оштрафованы более ста человек.

• Граффити с портретом Навального в Петербурге появилось утром и продержалось всего несколько часов — до того, как его закрасили коммунальщики, полиция взяла образцы краски, так что расследование может быть серьезным. «Представьте, что в Америке, Англии или Израиле кто-нибудь оппозиционного политика на стене нарисует. Многие на это внимание обратят? Вот то-то и оно. Пытаясь выдавить Навального из политического пространства, российские власти лишь повысили ценность каждого его появления в нем», — замечает политолог Аббас Галлямов.

• Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил и призвал российские власти прекратить преследование организаций, связанных с Навальным.

• Доследственную проверку в отношении журналиста Алексея Пивоварова полиция начала из-за якобы поддельной медсправке на оружие, утверждают госагентства. Сам журналист говорит, что продлевал лицензию на оружие больше трех лет назад, и претензий ни у кого не возникало.

• «Снося старые структуры и политические силы, власть обнуляет и весь их антирейтинг, который пропагандистская машина старательно выращивала многие годы. Новые организации и люди будут представлять бОльшую угрозу для пресловутой «политической стабильности», — уверен политик Роман Юнеман.

• Сколько зарабатывают сотрудники пропагандистской машины под названием RT, рассказали в команде Навального — эксперты и сотрудники канала получают за счет бюджета сотни тысяч рублей.

• Об экономических последствиях репрессии рассуждает профессор Чикагского университета Константин Сонин: «Репрессии непосредственно, сейчас, наносят существенный ущерб народному хозяйству и этот ущерб — главный экономический фактор многолетней стагнации».