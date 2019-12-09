Дипломатия Петровых и Бошировых

«Если болгарское государство не хочет…»

Москва высылает болгарского дипломата. Российский МИД передал об этом официальное уведомление послу. Это стало ответом на решение официальной Софии выслать одного сотрудника российского посольства за его деятельность, несовместимую с дипломатической, то есть шпионаж и попытки вербовки местных чиновников, а также запрет на въезд в Болгарию другого.

Стоит отметить, что зеркальные ответные меры Россия приняла отнюдь не сразу. Болгарские власти, возможно от недостатка опыта, даже подумали, что их вообще не будет. Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева бодро заявила, что Россия в первые пару недель после депортации своего дипломата никак не ответила потому, что София предъявила слишком убедительные доказательства шпионской деятельности.

Это, конечно, не так. Российской дипломатии никогда не мешали даже абсолютно очевидные факты. Дело оказалось в другом. Перед тем, как МИД РФ направил болгарам ноту об ответной высылке сотрудника их посольства в Москве, с заявлением выступил сам российской президент.

Россияне не хотели идти до поры до времени на открытую конфронтацию, потому что надеялись договориться по «Балканскому потоку», как продолжению «Турецкого». Однако Москва пришла к выводу, что надежд на Болгарию больше нет

Владимир Путин впервые публично заявил, что болгарские власти, с которыми ранее была заключено фактически эксклюзивное соглашение, теперь тормозят достройку трубопровода «Турецкий поток» до территории Евросоюза. «Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — пригрозил Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, чья страна является ближайшим соседом и традиционным конкурентом Болгарии.

Вот после этого болгарскому дипломату и пришлось в спешном порядке покинуть Москву. Стала понятна и причина задержки. Россияне не хотели идти до поры до времени на открытую конфронтацию, потому что надеялись договориться по «Балканскому потоку», как продолжению «Турецкого». Однако Москва пришла к выводу, что надежд на Болгарию больше нет. Не в первый, надо сказать, раз.

У Кремля богатый опыт сближений и разрывов отношений с официальной Софией. Самая долгоиграющая история — это АЭС «Белена». Ее начали строить в 1980-х, естественно силами советских атомщиков, но после распада СССР в 1990-е болгары заморозили строительство из-за недостатка средств. Второй раз россиян звали строить «Белена» в 200-х, уже при Владимире Путине, но в 2005 году процесс вновь остановили.

Была и третья попытка — ее прекратил в 2012 Бойко Борисов, который тогда, как и сейчас, возглавлял болгарское правительство. Формальная причина была как обычно в недостатке денег в болгарском бюджете, но ходили и слухи о мощном давлении со стороны США и ЕС. В этом году, кстати, вновь заговорили о возобновлении строительства, теперь уже силами американцев, но якобы и с российским участием.

Только за последний этап строительства, по итогам долгих судебных разбирательств, Болгария вынуждена была заплатить российскому «Атомстройэкспорту» 600 миллионов евро компенсации за уже поставленные два атомных реактора новейшей модели.

Вторая похожая история — трубопровод «Южный поток». Он должен был идти в обход Турции из России в ЕС — по дну Черного моря, а потом через Балканы, с ответвлениями на Италию и Австрию. В итоге, слабым звеном, из-за которого отменилось строительство, опять оказалась Болгария. Снова не сама, а под давлением Евросоюза и после нескольких визитов в Софию американских политиков и чиновников. Кстати, премьером тогда тоже был Бойко Борисов.

Так что Москве не привыкать к тому, что ее договоренности с болгарским правительством не соблюдаются. И касается это как раз крупных инвестиционных проектов. Другое дело, что Кремль сам на этот раз организовал проблему в виде шпионской деятельности в Болгарии, из-за которой может пострадать теперь уже проект «Турецкого потока».

«Болгария — не заграница»

Сама по себе Болгария появилась в нынешнем виде на карте Балкан в результате победы России в русско-турецкой войне в 1878 году, вначале в качестве автономного княжества. Впоследствии она в основном выступала союзницей России. Правда, были два «маленьких исключения» -–Первая и Вторая мировые войны, во время которых правившая в Болгарии германская династия Кобургов вступала в союз с Германий.

Новая эра взаимной любви наступила после 1944 года, когда Кобурги были свергнуты, а болгары пошли по стопам советского «старшего брата». Именно тогда стали говорить, что «курица — не птица, а Болгария — не заграница», что это «16-я союзная республика» и, наконец, что «СССР — родина слонов, а болгарский слон — младший брат советского».

Сейчас, конечно, Болгария член НАТО и ЕС. Но все равно, по данным социологов, позитивно к России там относится около 70% населения, а многие даже полагаются на российскую военную силу больше, чем на НАТО.

Дипломатия Петровых и Башировых

Ухудшение отношений России с ее европейскими партнерами происходит в 2019 году во многих случаях по схожей схеме: так или иначе, это связанно с деятельностью российских спецслужб или их агентов. Вербовка российскими дипломатами госслужащих была выявлена, по утверждениям местных властей, не только в Сербии, но и в Болгарии.

Следы «новичка» обнаружились не только в Великобритании, где его применили против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери и случайных пострадавших. Отравлен этим же средством в 2015 году был и болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев, а также его сын и директор его фирмы, которая занималась торговлей оружием.

Ухудшение отношений России с ее европейскими партнерами происходит в 2019 году во многих случаях по схожей схеме: так или иначе, это связанно с деятельностью российских спецслужб или их агентов

Причины этого покушения до сих пор неясны. По результатам серии журналистских расследований появилась версия, что покушения, как и в случае с Солсбери, могли организовать сотрудники Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Наконец, на слуху у всех и скандал в Германии, которая также выслала сразу двух российских дипломатов. Но уже не за шпионаж, а в связи с тем, что немецкие власти считают россиян виновными в организации убийства в Берлине грузинского гражданина чеченского происхождения. По обвинению в убийстве уже задержан гражданин России, про которого пресса пишет, что он может быть сотрудником спецслужб.

В то же время французская пресса и вовсе пишет о некоей базе в Альпах, откуда сотрудники российских спецслужб совершали спеоперации по всей Европе.

Такие акции явно не стоит совмещать с переговорами о трубопроводах, будь то «Турецкий» или «Северный». Когда дипломатия превращается в «дипломатию Петровых и Бошировых», ни о каких стабильных внешнеполитических союзах говорить уже не приходится.

*Иван Преображенский — политолог, публицст, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы

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