ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями. И если данная информация подтвердится, в отношении России Германия может ввести санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. Задержанный убийца прилетел в ФРГ под вымышленным именем и настоящая его личность не раскрывалась.

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel показывает, что убийцей мог быть Вадим Красиков 1965 года рождения, который находился в России в розыске за похожее убийство, но потом данные о нем были удалены из баз данных, в том числе и из базы Интерпола. Но в архиве осталась фотография, и ее смогли сличить с лицом берлинского киллера авторы расследования.

Журналисты отмечают, что «отсутствие помощи России немецким властям было следствием не трудностей в обнаружении убийцы, а отсутствием желания Москвы сотрудничать». А факт того, что расследование дела взял под свой контроль генпрокурор Германии, доказывает, что ФРГ видит связь убийцы с российскими властями.