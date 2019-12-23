Провал спецагентов 29155: отравление в Болгарии

Западные спецслужбы и полиция ничего не знали о секретном подразделении 29155, пока не связали с нападением в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей историю, произошедшую в 2015 году с торговцем оружием Емельяном Гебревым в Болгариии. Тогда бизнесмена попытались отравить дважды, первый раз намазав ядом ручку двери его авто. Примечательны события 2015 года не только наглостью и настойчивостью убийц, но и тем, что сотрудники органов безопасности и разведки изначально не заметили произошедшего. Болгарская прокуратура сначала думала, что все дело в испорченной рукколе, но и когда произошло повторное отравление, не обнаружила никаких доказательств попытки убийства и закрыла расследование, отмечает NYT.

Сейчас представители западных служб безопасности и разведки говорят, что отравления в Болгарии были критически важной подсказкой, которая помогла разоблачить кампанию Кремля и российской разведки, направленную на уничтожение врагов России за рубежом и дестабилизацию Запада. Анонимный источник NYT из европейской службы безопасности говорит, что для них ситуация в Болгарии стала озарением.

Издание отмечает, что вступая в свое третье десятилетие у власти, президент Владимир Путин активно пытается восстановить статус России как мировой державы. При этом РФ не может конкурировать в экономическом или военном отношении с США и Китаем, поэтому Путин ведет асимметричную теневую войну. Русские наемники воюют в Сирии, Ливии и Украине. Российские хакеры сеют раздор через дезинформацию и пытаются подорвать выборы. Русские убийцы тоже были задействованы.

В октябре NYT писала о спецгруппе разведчиков 29155, которая в течение многих лет убивала неугодных и занималась политическими кампаниями в Европе. Сотрудники разведки и служб безопасности связывают их деятельность с покушением в британском Солсбери на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, неудачной операции в 2016 году по провоцированию военного переворота в Черногории и кампанией по дестабилизации Молдовы. Командующим подразделением называют генерал-майора Андрея Аверьянова.

Спецподразделение также может быть связано с происшествиями в Испании и Франции. Однако не ясно, были ли убийцы из 29155 связаны со смертью бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года, после которого Германия выслала двух российских дипломатов.

При этом западные спецслужбы все еще не до конца понимают выбор той или иной цели 29155. Даже точный мотив отравления Гебрева в Болгарии — не совсем ясен. Возможно, его бизнес раздражал Кремль, так как он вел продажу оружия Украине и вторгся на тот рынок, на котором долгое время доминировала Россия. Также Гебрев хотел купить завод, на который положил глаз русский олигарх.

Визит в загробную жизнь

Вечером 27 апреля 2015 года глава компании Emco Емельян Гебрев понял, что что-то не так. Его правый глаз вдруг стал «красный, как красный цвет на российском флаге», а самочувствие было — как будто кто-то высыпал на него ведро песка. На следующий вечер, он пошел в свой любимый ресторан на 19-м этаже отеля Marinela в Софии. Там во время ужина у бизнесмена началась рвота, и он был доставлен в госпиталь. В больнице он сначала начал видеть взрывы ярких красок, а потом его зрение внезапно стало черно-белым. Когда галлюцинации усилились, он видел злых, фантастических существ, которые угрожали утащить его.

«По моим оценкам, я заглянул в загробный мир три раза, — говорил Гебрев в одном из интервью. — Врачи сказали, что они почти потеряли меня».

Через день производственный менеджер компании Emco Валентин Тахчиев был также госпитализирован. Через несколько дней сын Гебрева Христо, который готовился стать преемником отца на посту главы компании, также был срочно отправлен в реанимацию.

«Если они избавятся от меня и моего сына, компания будет уничтожена. Кто будет подписывать контракты? У кого есть права?», — позже рассуждал Гебрев.

В течение следующего месяца, пока Гебрев поправлялся в больнице, болгарские власти добились небольшого прогресса в этом деле. Даже средства массовой информации едва обратили на произошедшее внимание, так как у Болгарии богатая история заказных убийств. Генпрокурор страны даже предположил, что Гебрев съел испорченную рукколу. Но, в конце концов, было доказано, что все трое представителей оружейной компании были отравлены. В конце мая Гебрев выписался из больницы и присоединился к своему сыну в семейном доме отдыха на Черном море. Там двое мужчин отравились снова. На этот раз симптомы были менее выраженными, но они пробыли в больнице около двух недель.

Несмотря на новое отравление, болгарские прокуроры не смогли раскопать какие-либо доказательства, а болгарские спецслужбы никогда не сообщали об обнаружении в стране группы российских убийц и, возможно, никогда не осознавали, что были там. К следующему лету болгарские власти прекратили дело.

«Всякий раз, когда происходит что-то связанное с Россией, болгарская разведка бессильна, — говорит Розен Плевнелиев, который был президентом Болгарии во время отравления Гебрева. — Болгарский разум не готов противостоять русской разведке и гибридной войне».

Когда в больнице не смогли определить вещество, используемое при отравлении, за дело взялась финская лаборатория, которая обнаружила два химических вещества в моче Гебрева, в том числе диэтиловых фосфонатов, которые находятся в пестицидах. Другое химическое вещество, использованное при отравлении, не смогли идентифицировать.

Неожиданный прорыв

В марте 2018 года бывший шпион Сергей Скрипаль был отравлен «Новичком» в английском городе Солсбери. Это было первое зарегистрированное использование химического оружия в Европе после Второй мировой войны, и оно вызвало бурное расследование. Британская прокуратура приписала нападение убийцам, работавшим на российскую военную разведку.

Работая с европейскими союзниками, британские власти анализировали путевые записи известных российских оперативников. Среди них выделялся мужчина с российским паспортом на имя Сергея Федотова. В течение пяти лет он много путешествовал по Европе, посещая Сербию, Испанию и Швейцарию. Он был в Лондоне за несколько дней до отравления Скрипалей и уехал вскоре после этого нападения. Британские власти называют его командиром отряда, отравившего Скрипалей.

Кроме того, оказалось, что он был в Болгарии в 2015 году три раза, в том числе и в апреле, когда Гебрев был впервые отравлен и в мае, когда произошло второе отравление.

Bellingcat определили человека, использующего псевдоним Федотова, как Дениса Сергеева, высокопоставленного сотрудника ГРУ, ветерана войны на Северном Кавказе. Британские власти подтвердили достоверность расследования журналистов.

Понимание того, что этот Федотов был связан с отравлениями в Англии и Болгарии, имело решающее значение и помогло западным специалистам прийти к выводу, что это были не разовые российские атаки, а скорее часть скоординированной кампании, проведенной подразделением 29155.

При этом в Испании Высший уголовный суд расследует вопрос о том, мог ли Федотов и другие российские оперативники участвовать в акциях протеста, которые дестабилизировали Каталонию в октябре 2017 года. Отчеты о поездках показывают, что он прибыл в Барселону за несколько дней до проведения референдума о независимости.

Во время визитов Федотова в Болгарию к нему присоединились и другие офицеры. По словам двух представителей европейской безопасности, это были двое мужчин под псевдонимами Георгий Горшков и Сергей Павлов. Человек, использующий личность Павлова, также посетил Лондон за год до отравления Скрипаля, возможно, для подготовки к нападению.

С доказательствами от британцев болгарский генпрокурор Сотир Цацаров возобновил дело об отравлении Гебрева в октябре 2018 года. Почти сразу же следователи обнаружили новые улики. Перед первоначальным отравлением Федотов и два других сотрудника из отряда 29155 зарегистрировались в отеле Hill, в том же комплексе, где у Гебрева находится офис. По словам прокуроров, убийцы настаивали на заселение в комнатах с видом на вход в подземный гараж, где руководители Emco держали свои машины. В гараже прокуроры обнаружили зернистое видео с камеры наблюдения, которое показывало фигуру, приближающуюся к серому Nissan Гебрева, а также к автомобилям, принадлежавшим сыну Гебрева и топ-менеджеру производства. Человек на видео что-то намазал на ручки авто. Представители западной разведки предположили, что это был яд.

Все три убийцы из подразделения 29155 покинули Болгарию 28 апреля, когда Гебрев лежал в больнице, воображая монстров, пытающихся разорвать его на части.

Плохая руккола

Нет никаких сомнений в том, что профессия Гебрева — производство и продажа боеприпасов и легкого вооружения — ставит его в опасное положение, особенно в Болгарии. В последние годы Кремль взволнован тем, что все больше страны отказываются от доминирования России на рынке военной промышленности. На встрече в июне с высокопоставленными представителями безопасности Владимир Путин предупредил, что положение России в отрасли находится под угрозой.

«Новые факторы, усложняющие нашу работу с партнерами по военно-техническому сотрудничеству, включая все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют внимания и адекватного ответа, — сказал Путин. — Нам нужно сделать все возможное, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений».

В настоящее время Болгария продает оружия на сумму около $1,3 млрд в год. Это скромный показатель для сектора, но и он не остался незамеченным Москвой. Тихомир Безлов, аналитик по безопасности, говорит, что, по его мнению, именно это сделало Гебрева мишенью.

«Это действительно большая проблема для России», — говорит аналитик по безопасности из Центра изучения демократии в Софии Тихомир Безлов. — Мы не производим самолеты и танки, но в области легких вооружений это серьезная конкуренция».

Бизнес Гебрева вырос после краха коммунизма. Когда началась борьба за контроль над оружейными заводами, новое болгарское правительство заблокировало российских покупателей и выдало лицензии на экспорт таким людям, как Гебрев. С тех пор он зашел на территории, где долгое время доминировала Россия, включая индийский рынок. Emco также осуществляла продажи боеприпасов Украине после 2014 года. Но после российского протеста, болгарское правительство отменило этот контракт в 2015 году.

Гебрев был связан еще с одним проектом, вызывающим недовольство Москвы. Незадолго до отравления бизнесмен пытался купить Dunarit, крупный завод по производству оружия в Болгарии, который жаждал приобрести поддерживаемый Кремлем олигарх Константин Малофеев (православный бизнесмен и основатель телеканала «Царьград»). В секретной записке, написанной примерно в то же время (и обнародованной болгарскими прокурорами), подробно описан российский план передачи Dunarit Малофееву. США и Евросоюз наложили санкции на Малофеева за финансирование поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины.

Сегодня Гебрев поправился физически, но его бизнес все еще страдает. В августе 2017 года Министерство экономики Болгарии временно отозвало его экспортную лицензию. Это министерство возглавляет Эмиль Караниколов, который был назначен на свой пост крайне правой партией «Атака», подозреваемой в тесных связей с Москвой.

При этом бизнесмен все еще опасается за свою безопасность. Осенью прошлого года камера наблюдения в доме Гебрева сделала инфракрасные снимки фигуры в маске, осматривающей одно из окон.

«Я был бы самым счастливым человеком на земле, если бы меня не пытались отравить, и я почувствовал себя плохо, потому что съел немного плохой рукколы, — заявляет Гебрев. — Я не считаю себя настолько важным, чтобы кому-то понадобилось меня убить».