Константин Малофеев создает монархическую партию

Общество «Двуглавый орел» православного бизнесмена Константина Малофеева — плацдарм для новой консервативной партии в России. В этом уверены собеседники The Bell в других партиях и политтехнологи. Сам Малофеев считает, что российское общество уже заждалось ее: «В стране происходит политический кризис, и существует запрос на монархическую партию». По опросу ВЦИОМ, 28% россиян придерживаются монархических настроений, отмечает бизнесмен. «Конечно, это люди, которые любят Владимира Путина и видят продолжение его власти в имперском монархическом ключе. Я разделяю эти ценности», — говорит он.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Малофеев не обсуждал и не согласовывал с Кремлем никаких политических инициатив.

В марте Малофеев вступил в партию «Справедливая Россия», где ему прочили место заместителя председателя. Предполагалось, что он может стать одним из главных спонсоров партии, но назначение отменили. Руководство партии отпугнуло то, что Малофеев «вел себя как покупатель в овощной лавке». В сентябре Малофеев публично объявил, что выходит из партии, объяснив это тем, что хочет сосредоточиться на своей новой работе — во Всемирном русском народном соборе, где он под началом патриарха Кирилла и вместе с бывшим советником президента по экономике Сергеем Глазьевым готовит стратегию развития России на 30 лет вперед.