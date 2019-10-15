Главный диверсант

В открытых источниках журналисты смогли найти фотографии Анатолия Чепиги (он же «Руслан Боширов»), сделанные за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, в отеле на берегу Сенежского озера — в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций».
Аверьянов — начальник войсковой части 29155, которую The New York Times назвала «секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе». «Ведомости» писали, что часть 29155 — просто тренировочная база. Но, как предполагает Радио «Свобода», в преддверии аннексии Крыма цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ на этой базе, могли стать гораздо более специфическими.
Кто такой Андрей Аверьянов
Андрей Аверьянов окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Радио «Свобода» изучило несколько десятков аккаунтов однокурсников Аверьянова — разведчик не попал ни на один снимок встреч выпускников, он не отмечен и не назван по имени ни на одной из большого количества фотографий времен обучения. При этом связи с альма-матер Аверьянов не терял как минимум до 2011 года, изредка оставляя записи на имеющих отношение к училищу гостевых книгах, в том числе на сайте выпускников ТВОКУ. Сейчас ветки форума с упоминанием Аверьянова недоступны на сайте выпускников, но некоторые из них сохранились на «зеркальных» гостевых книгах.
В 2018 году в театре Советской армии в Москве прошли торжества, посвященные 100-летию училища. В холле стоял стенд, озаглавленный «Выпускники училища — участники войн и военных конфликтов, погибшие и умершие при выполнении служебно-боевых задач». На стенде есть табличка без фотографии, рассказывающая о выпускнике по имени «А-в А.В.», Герое России и кавалере трех орденов Мужества. Радио «Свобода» предполагает, что речь идет именно об Аверьянове, а упоминание его на стенде «погибших и умерших» — ошибка или сознательная дезинформация.
Сохранившиеся сообщения Аверьянова на связанных с ТВОКУ форумах в интернете позволили восстановить некоторые детали его биографии. Так, Аверьянов родился в Ашхабаде, жил в 1-м военном городке и учился в русской школе. Служил во время войны в Афганистане, где, по данным источников Bellingcat, получил одну из своих боевых наград.
Он также служил на Балканах. Скорее всего, проходил службу в составе миротворческого контингента, по итогам которой мог получить еще один из трех предположительно имеющихся у него орденов Мужества. Третий орден Аверьянов мог получить за службу в Чечне.
Аверьянов коллекционирует холодное оружие, он даже оформил патент на нож собственного изобретения, рукоять которого украшена гвоздикой, одним из символов ГРУ.
Живет генерал не в старой пятиэтажке, как писала The New York Times, а в Южном Тушине, в районе парка Братцево. Панельная многоэтажка, не «элитная недвижимость», но и не старая хрущевка. Не подтверждается и информация американского издания о том, что Аверьянов передвигается на старых «Жигулях» 5-й модели. Последние его две машины, как установила группа Bellingcat, — 190-сильный Land Rover Discovery 2012 года выпуска и 290-сильный Range Rover Sport 2015 года, обе темно-коричневого цвета и с одним и тем же госномером. На эти автомобили Аверьянов получил десятки штрафов за превышение скорости.
Итог
Авторы расследования отмечают, что не могут однозначно согласиться с выводом The New York Times о том, что именно воинская часть 29155 является «центром планирования и организации операций ГРУ за границей». Но не исключено, что в/ч 29155 используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе при организации покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время командир части Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию «Сил специальных операций» в Сенеже. Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющуюся напрямую руководству Министерства обороны.