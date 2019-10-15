Главный диверсант

В открытых источниках журналисты смогли найти фотографии Анатолия Чепиги (он же «Руслан Боширов»), сделанные за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, в отеле на берегу Сенежского озера — в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций».

Аверьянов — начальник войсковой части 29155, которую The New York Times назвала «секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе». «Ведомости» писали, что часть 29155 — просто тренировочная база. Но, как предполагает Радио «Свобода», в преддверии аннексии Крыма цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ на этой базе, могли стать гораздо более специфическими.

Андрей Аверьянов возглавил часть в апреле 2013 года. Анатолий Чепига на свадьбе его дочери в 2017 году присутствовал со всей своей семьей — женой и двумя детьми, один из которых участвовал в свадебной церемонии. Радио «Свобода» приходит к выводу, что это является еще одним доказательством, что Чепига — не «бизнесмен, занимающийся спортивным питанием», как утверждал он в интервью RT после скандала в Солсбери, а тесно связанный с ГРУ человек.

Кто такой Андрей Аверьянов

Андрей Аверьянов окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Радио «Свобода» изучило несколько десятков аккаунтов однокурсников Аверьянова — разведчик не попал ни на один снимок встреч выпускников, он не отмечен и не назван по имени ни на одной из большого количества фотографий времен обучения. При этом связи с альма-матер Аверьянов не терял как минимум до 2011 года, изредка оставляя записи на имеющих отношение к училищу гостевых книгах, в том числе на сайте выпускников ТВОКУ. Сейчас ветки форума с упоминанием Аверьянова недоступны на сайте выпускников, но некоторые из них сохранились на «зеркальных» гостевых книгах.

В 2018 году в театре Советской армии в Москве прошли торжества, посвященные 100-летию училища. В холле стоял стенд, озаглавленный «Выпускники училища — участники войн и военных конфликтов, погибшие и умершие при выполнении служебно-боевых задач». На стенде есть табличка без фотографии, рассказывающая о выпускнике по имени «А-в А.В.», Герое России и кавалере трех орденов Мужества. Радио «Свобода» предполагает, что речь идет именно об Аверьянове, а упоминание его на стенде «погибших и умерших» — ошибка или сознательная дезинформация.

Сохранившиеся сообщения Аверьянова на связанных с ТВОКУ форумах в интернете позволили восстановить некоторые детали его биографии. Так, Аверьянов родился в Ашхабаде, жил в 1-м военном городке и учился в русской школе. Служил во время войны в Афганистане, где, по данным источников Bellingcat, получил одну из своих боевых наград.

Он также служил на Балканах. Скорее всего, проходил службу в составе миротворческого контингента, по итогам которой мог получить еще один из трех предположительно имеющихся у него орденов Мужества. Третий орден Аверьянов мог получить за службу в Чечне.

Аверьянов коллекционирует холодное оружие, он даже оформил патент на нож собственного изобретения, рукоять которого украшена гвоздикой, одним из символов ГРУ.

Живет генерал не в старой пятиэтажке, как писала The New York Times, а в Южном Тушине, в районе парка Братцево. Панельная многоэтажка, не «элитная недвижимость», но и не старая хрущевка. Не подтверждается и информация американского издания о том, что Аверьянов передвигается на старых «Жигулях» 5-й модели. Последние его две машины, как установила группа Bellingcat, — 190-сильный Land Rover Discovery 2012 года выпуска и 290-сильный Range Rover Sport 2015 года, обе темно-коричневого цвета и с одним и тем же госномером. На эти автомобили Аверьянов получил десятки штрафов за превышение скорости.

Итог

Авторы расследования отмечают, что не могут однозначно согласиться с выводом The New York Times о том, что именно воинская часть 29155 является «центром планирования и организации операций ГРУ за границей». Но не исключено, что в/ч 29155 используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе при организации покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время командир части Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию «Сил специальных операций» в Сенеже. Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющуюся напрямую руководству Министерства обороны.