Российских дипломатов высылают из стран Балтии

В знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония — по одному.

«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке. Решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами», — говорится в сообщении МИД Литвы.

В МИД Латвии заявили, что заинтересованы «формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях», но действия России «уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов».

«Эстония изгнала российского дипломата в знак солидарности с Чехией по поводу взрыва склада боеприпасов. Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», — пояснили свою позицию в МИД этой страны.

Ранее о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией объявила Словакия. О том, что Россия должна отозвать из Праги десятки своих дипломатов до начала мая, заявил 22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Таким образом он решил уравнять численный состав дипмиссий обеих стран после того, как Москва не выполнила его ультиматум о возвращении чешских дипломатов в Россию. Расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией призвал свое правительство чешский Сенат, парламентарии также проголосовали за сокращение численности российского посольства в Праге до одного человека. Все это последствия взрыва в 2014 году склада боеприпасов в Чехии, в причастности к которому Прага обвиняет сотрудников российской разведки. В ЕС Чехию поддержали.

