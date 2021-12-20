Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 20 декабря

Главное
- Прокуратура Нидерландов заявила об атаке на рейс MH17 с территории ополчения Донбасса. Надзорный орган сегодня начал зачитывать обвинительный акт по делу о крушении на Украине малайзийского Boeing, сбитого в небе над мятежным украинским регионом в 2014 году. Прокурор настаивает на версии, что лайнер был сбит ЗРК «Бук» со стороны поселка Первомайский, который контролируется ополченцами. «Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское. Эта позиция не изменилась», — заявил прокурор Тейс Бергер.
- Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что Россия не согласится с решением суда. «По времени можно ожидать, что суд решит в течение года, то есть до конца 2022 года. А уж когда он в точности завершится, никто не скажет, но, скорее, это будет осень или зима следующего года. Россия, конечно, не согласится, но решение суда с очень высокой вероятностью будет обвинительно в отношении неё», — заявил он в комментарии The New Times.
- «Токсичная созависимость девяностых и нулевых закончилась разрывом 2014-го, который стал для Кремля глубокой травмой. Россия превратилась в хрестоматийного абьюзера с полным ассортиментом приемов: от хейт-спича и харассмента до буллинга, шейминга и виктимблейминга», — считает профессор Свободного университета Сергей Медведев. «Что тут можно посоветовать? Надо проработать травму. Принять. Отпустить. Никто никому ничего не должен. Позвоните терапевту, вот номер», — заключил эксперт.
- Кремль предупредил об ответных мерах в случае размещения НАТО ядерного оружия у границ РФ. Дмитрий Песков не исключил размещения аналогичных российских вооружений на территории Белоруссии. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва примет меры для «балансирования» ситуации. До этого Белоруссия говорила о готовности разместить на своей территории российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны Запада.
- Россия в истории с проектом договора о безопасности с НАТО, где приведено требование прекратить расширение альянса на восток, сама переходит в наступление, считает политолог Александр Баунов. «Россия вдруг начала действовать во внешней политике так, как она действовала последние, может быть, разы на пике могущества Советского Союза, как во времена Карибского кризиса», — заявил он в эфире телеканала «Дождь»*. «Такое ощущение, что он [Владимир Путин] формирует свое наследие ускоренными темпами прямо сейчас и в его наследие, как он его видит, не входит ни статус-кво Украины, которая движется на Запад к НАТО, ни расширение самого НАТО, и вообще незакрытые вопросы», — заключил политолог.
- Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов ФРГ. МИД РФ объяснил такое решение ответом на аналогичные действия Германии. 15 декабря Берлин объявил о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Инстанция согласилась с прокуратурой в том, что убийство было совершено по «государственному приказу». Ранее Spiegel писал, что Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Общество
- Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесен в Госдуму. Авторами выступили главы профильных комитетов нижней и верхней палаты парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас. «В статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание», — цитирует его ТАСС. Документ устанавливает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, а сами преступления переводит в разряд особо тяжких. Расширяется и термин «пытка» — он будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.
- Глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков выразил по этому поводу осторожный оптимизм. «Терпимость общества к насилию со стороны силовиков снижается на фоне роста практики его применения. Принятием поправок в Уголовный кодекс РФ власти встают на сторону общества в этом вопросе. Какими бы мотивами они при этом ни руководствовались, это можно только приветствовать», — написал он у себя в Telegram-канале. В то же время он прогнозирует показательность судебных процессов по этой статье: «Власти с удовольствием отчитаются во все международные структуры (комитет ООН против пыток, Совет Европы и т.д.), что, наконец, исполнили многолетнее требование криминализовать пытку. И затем будут показывать единичные случаи, ссылаясь на редкие приговоры по этой четвертой части статьи 286 УК».
- Gulagu.net начал публикацию нового видеоархива с пытками заключенных. Фрагменты выложены в YouTube-канале правозащитного проекта. В описании к 30-минутному видео сказано, что это «менее 1%» материалов, которыми располагают активисты. На кадрах сотрудник ФСИН инструктирует двух заключенных, что нужного унизить другого осужденного. Также показано, как 27 июля 2020 года заключенного выбрасывают из окна. Через два дня он умрет. Основатель Gulagu.net рассказал, что новые видео взяты напрямую из системы видеонаблюдения ФСИН. По словам Владимира Осечкина, после публикации первого архива пыток с ним связались несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и предоставили доступ к системе и архиву ведомства. Это позволило правозащитникам наблюдать за более чем 60 учреждениями и записывать происходящее.
Силовики
- Новым проректором ВШЭ стал экс-глава белгородского ФСБ. Сергей Рожков будет отвечать за антитеррористическую защиту вуза, пожарную безопасность, защиту информации и т.п. Как отмечает РБК, это уже пятый новый проректор, назначенный в Высшей школе экономики за несколько недель. С февраля 2016 года Рожков руководил белгородским управлением ФСБ, до этого был первым замначальника ФСБ по Татарстану.
- Генерал-майор КГБ в отставке, бывший зампредседателя КГБ СССР Николай Шам не увидел в этом назначении позитивных перспектив. «Люди дошли до уровня, непонятно какого. Везде "профессионалы", везде ползут и занимают должности, которые никогда не занимали. Ничего хорошего в этом нет», — заявил он в комментарии The New Times.
- Шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает такое назначение закономерным. «При тех переменах, которые происходят в Высшей школе экономики, которую не по своей воле, насколько можно понять, покинуло значительное число преподавателей, которых руководство этой школы считает слишком либеральными, обязательно должен был появиться человек, представляющий собой государево око», — отметил он NT.
- На Красной площади задержали полицейского в отставке за акцию в поддержку Алексея Навального. Бывший майор МВД Олег Кашинцев вышел с плакатом «Свободу Навальному», на него составили два протокола: по «митинговой» статье и за незаконное ношение полицейской формы. В эфире телеканала «Дождь»* экс-правоохранитель рассказал, что в министерстве внутренних дел сейчас идет чистка — со службы увольняют сотрудников, которые в соцсетях подписаны на Навального и его структуры или одобрительно оценивают их публикации.
- В словах бывшего полицейского усомнился политик Лев Шлосберг. «Человек вышел на Красную площадь и заявил свою позицию. Нет никаких чисток рядов полиции. Человек отработал долгое время, как я понимаю, почти 20 лет. Собственно говоря, на Красную площадь вышел не действующий полицейский, а пенсионер. Это выглядит, как личное гражданское действие человека», — сказал председатель псковского регионального отделения партии «Яблоко» в комментарии NT.
- Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB записал видео на случай своего ареста или смерти. Илья Сачков около года назад разослал ролик своим знакомым. Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, бизнесмен предупреждал друзей и родных о своем возможном аресте или убийстве. Там он также предполагает, что за ним следят. Существование такого видео изданию подтвердил журналист Андрей Лошак.
- Аналогичное видео записал главред и гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. «Это нормальное поведение, что ты должен объяснить, откуда ноги растут, в случае чего. Во-вторых, ты должен объяснить свой жизнелюбивый нрав, и что никаких намерений как-то грустно завершить искания и борения, у тебя нет. И люди должны увидеть твою рожу и понимать основной месседж. Он будет доминирующим как нарратив», — сказал журналист в эфире «Эха Москвы». «Настоящая безопасность дается только одному человеку в стране. На всех остальных имеется досье, компромат, и, если надо, если кто-то вдруг не понял, что ему предлагали, к любому человеку, кроме одного, могут прийти. И на всякий случай пусть он запишет», — заключил Ремчуков.
- Иван Павлов* объявил о запуске проекта по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже. В своем Telegram-канале адвокат отметил, что в последнее время силовики в России вторгаются в жизни тех, кто никогда не был связан с государственными секретами. В шпионаже обвиняют продавщиц, домохозяек, журналистов и представителей научного сообщества, «ломая жизни ни в чем неповинных людей».
Экономика
- Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за «омикрона». Он должен был пройти в очном формате в январе 2022 года, но в итоге отложен на неопределенный срок и переведен в онлайн. Как сообщается на сайте ВЭФ, высокая заразность омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 и возможность введения ограничений на поездки делают отсрочку совершенно необходимой. По предварительным данным, которые приводит РБК, форум могут провести в начале лета. Очные встречи решено заменить онлайн-сессиями State of the World, на которых мировые лидеры смогут обсудить насущные проблемы.
* Телеканал «Дождь» и адвокат Иван Павлов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»