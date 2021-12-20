Прокуратура Нидерландов заявила об атаке на рейс MH17 с территории ополчения Донбасса

Прокурор настаивает на версии, что лайнер был сбит ЗРК «Бук» со стороны поселка Первомайский, который контролируется ополченцами, пишет «Коммерсантъ».

«Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское. Эта позиция не изменилась», — цитирует РИА Новости прокурора Тейса Бергера. По его словам, в убийстве виновны четверо обвиняемых., использовавшие зенитно-ракетный комплекс в качестве оружия в военных целях.

Также представитель прокуратуры подчеркнул, что суд в Нидерландах можно проводить только над главными обвиняемыми. Однако остальные причастные не должны уйти от ответственности, заявил Бергер. Он выразил мнение, что суд над ними можно организовать на Украине. Имен обвиняемых Бергер не привел, уточняет ТАСС.

Малазийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Обвиняемыми проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и трое его подчиненных — украинец Леонид Харченко и россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов.

Слушания по существу начались 7 июня в Нидерландах. В российском МИД назвали голословными обвинения в причастности России к крушению самолета, а расследование — предвзятым и однобоким. Москва также неоднократно выражала недоверие результатами работы Совместной следственной группы, указывала на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы РФ в ходе расследования.