Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов ФРГ

Сегодня немецкого посла Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в министерство иностранных дел, где ему «был заявлен решительный протест» из-за решения властей Германии выслать двух дипломатических сотрудников и приговора россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии в августе 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

15 декабря Берлин объявил о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве в столице Германии. Как заявила глава МИДа Германии Анналена Бербок, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили было «серьезным нарушением законов Германии и ее суверенитета» и значительно осложнит отношения с Москвой.

Суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Инстанция согласилась с прокуратурой в том, что убийство было совершено по «государственному приказу». Ранее Spiegel писал, что Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел».