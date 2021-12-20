Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за «омикрона»

Как сообщается на сайте ВЭФ, высокая заразность омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 и возможность введения ограничений на поездки делают отсрочку совершенно необходимой. По предварительным данным, которые приводит РБК, форум могут провести в начале лета.

Организаторы пояснили, что вели подготовку в тесном сотрудничестве с властями Швейцарии и независимыми экспертами и в итоге было решено отложить мероприятие. «Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах — гостей форума, сотрудников и обслуживающего персонала, — всегда были приоритетом ВЭФ», — говорится в сообщении.

Очные встречи решено заменить онлайн-сессиями State of the World, на которых мировые лидеры смогут обсудить «самые насущные проблемы».

В текущем году ВЭФ сначала перенесли на середину мая и собирались провести в Сингапуре, потом отложили на август, а затем и вовсе отменили. Январская «давосская неделя» при этом прошла в онлайн-формате. Там выступил, в частности, президент России Владимир Путин. В своей речи он назвал деструктивной экономику, работающую на «золотой миллиард».

Всемирный экономический форум в Давосе был основан в 1971 году. В нем принимают участие крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновников из разных стран.