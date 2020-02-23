Идлибский тупик: Москва против Анкары

Против террористов или турок?

Александр Гольц.

В Сирии — очередное российско-турецкое обострение . 20 февраля силы оппозиции попытались прорвать оборону сирийской армии в провинции Идлиб. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — доложил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Он сообщил также, при что поддержке российской авиации армия Башара Асада уничтожила танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Российские военные прямо обвинили турецкую армию в том, что она обеспечивала действия вооруженной оппозиции артогнем. Следует иметь в виду, что ранее ничего не сообщалось о наличии танков и бронетранспортеров у вооруженной оппозиции. Более того, источник, «близкий к российским силовым структурам», сообщил газете «Ведомости», что турецкая армия, которая контролирует провинцию Идлиб, передает отрядам оппозиции тяжелую технику и даже форму турецких вооруженных сил.

Эрдоган заявил, что происходящее в Идлибе можно охарактеризовать словом «война». Турецкий министр обороны Хулуси Акар прямо потребовал, чтобы Россия «отошла в сторону» в Идлибе и дала разобраться с армией Асада

Очевидно, что российское командование в Сирии прикрылось таким образом на случай прямого боестолкновения с турками. Мол, мы не по туркам наносим удары, а по террористам (которых турки поддерживают).

Официальная Анкара не скупится на жесткие заявления. Президент Турции Эрдоган заявил, что происходящее в Идлибе можно охарактеризовать словом «война». Турецкий министр обороны Хулуси Акар прямо потребовал, чтобы Россия «отошла в сторону» в Идлибе и дала разобраться с армией Асада.

Впрочем, он же заявил, что воевать с Россией Турция не собирается. Однако, по данным СМИ, был введен запрет на пролет над турецкой территорией российских военных самолетов, следовавших на авиабазу Хмеймим.

Следует признать: конфликт вокруг Идлиба, который разгорелся в последние недели, был неизбежен. Победное наступление сирийской армии и контролируемых Ираном формирований протекало в последние два года по одному и тому же сценарию. При массированной поддержке российской авиации «террористов» брали в кольцо в очередной «зоне деэскалации». Потом в дело вступали переговорщики из ЦПВС. В конце концов оппозиционеров удавалось убедить покинуть район вместе семьями под российские гарантии. И везли их под охраной российской военной полиции как раз в провинцию Идлиб.

В результате сейчас там скопилось около трех с половиной миллионов беженцев. Среди них десятки тысяч вооруженных людей. В сентябре 2018 года дальнейшей судьбе Идлиба была посвящена специальная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Подписанный тогда меморандум Москва посчитала важной дипломатической победой. Была достигнута договоренность, что Турция выставляет 12 армейских постов (каждый — рота, усиленная танками) по периметру идлибской «зоны деэскалации» и сама разбирается с находящимися там боевиками: ликвидирует террористов и устанавливает контроль над умеренной оппозицией. С внешней стороны зоны безопасность должна была обеспечивать российская военная полиция. Для укрепления доверия предполагалось совместное российско-турецкое патрулирование вдоль линии разграничения.

Однако, как это часто бывает с подобными соглашениями, сочинский меморандум оказался невыполним в принципе. В Сирии почти десять лет идет чрезвычайно жестокая гражданская война. В этой ситуации о наличии каких-то «умеренных сил» в составе противоборствующих сторон можно говорить только теоретически. Разделить находящихся в зоне деэсалации на «чистых» и «нечистых» Турция не смогла бы, даже если бы захотела.

А Асад, поддерживаемый Ираном, хочет добиться окончательной победы. В последние недели он развернул наступление в Идлибе, ближайшей целью которого является установление контроля над важнейшими коммуникациями. В частности, над шоссе, связывающим Дамаск и Алеппо.

При этом турецкие посты оказались в тылу сирийских войск, фактически в окружении, погибло около десятка турецких солдат. Разгневанный Эрдоган фактически предъявил Дамаску ультиматум: угрожая широкомасштабным наступлением, потребовал вывода асадовских сил из Идлиба до конца февраля. Началась массированная переброска турецкой военной техники в провинцию.

Немало отечественных комментаторов радовались тому, что контракт с С-400 серьезно поссорил Анкару с союзниками по НАТО. И вот теперь получается, что произведенный в нашей стране зенитно-ракетный комплекс будет нацелен на российские самолеты

У турок очевидное превосходство над сирийской армией. Но в соответствии с договоренностями, они не имеют права летать над Идлибом. В небе господствуют сирийцы, а точнее, россияне. Турецкий министр обороны, сообщают СМИ, уже допустил возможность использования для защиты 12 тысяч военнослужащих, развернутых в Идлибе, новейших комплексов ПВО С-400, недавно купленных у России. Немало отечественных комментаторов радовались тому, что этот контракт серьезно поссорил Анкару с союзниками по НАТО, прежде всего с США. И вот теперь получается, что произведенный в нашей стране зенитно-ракетный комплекс будет нацелен на российские самолеты. Мало этого, министр заодно допустил и то, что Анкара может обратиться к Вашингтону с просьбой о развертывании двух батарей комплексов ПВО Patriot.

Надо сказать, что американцы, которые, как и европейцы, довольно критически относились к турецкой активности в Сирии, сейчас поддержали Эрдогана. «Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии, — заявила постпред США при ООН Келли Крафт. — Нет никаких сомнений, что режим Асада и Россия, а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании».

Сам же турецкий президент весьма жестко высказывается о российской позиции, постоянно намекает на ее вероломство. «Кому верить? 3-4 дня назад я поговорил с Путиным. Это был отличный разговор. На следующий день появились заявления с серьёзными обвинениями в адрес Турции. Ничего подобного в беседе с Путиным не было. Что с вами? Значит, наверху одно, а внизу другое», — жалуется турецкий лидер журналистам.

«Ялтинский подход» не срабатывает

Скорее всего телефонный разговор Путина и Эрдогана, прошедший 21 февраля, несколько успокоит страсти. Но проблемы не решит. Боевикам из Идлиба идти, кроме как в Турцию, некуда. Получается, что в результате побед Асада Россия и Турция в очередной раз оказываются в ситуации прямого военного противостояния.

Представляется, что такую ситуацию продуцирует сам подход Москвы. Раз за разом для решения как глобальных, так и региональных проблем предлагается один и тот же рецепт. Всякий раз Кремль предлагает реинкарнировать «Ялту», которая в глазах Путина и его окружения выглядит вершиной дипломатического искусства. Лидеры великих держав, сидя за одним столом, решают судьбы слабых и малых, определяют их границы и устанавливают правила жизни для них. В этом суть путинской идеи о саммите глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эту же «ялтинскую» схему Москва пытается реализовать и в сирийском урегулировании.

Взаимный обман и лицемерие — обязательный элемент «ялтинского» процесса. Подписывая Сочинский меморандум, Путин фактически отдавал под контроль Турции часть территории Сирии, хотя официальной целью российского вмешательства было обеспечение целостности этой страны

Вот уже несколько лет Россия, Турция и Иран пытаются на троих разрешить проблемы этой страны. Получается, как видим, не очень. Что и был вынужден признать глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, когда выступал на международной конференции по безопасности в Мюнхене: «У России, Ирана и Турции далеко не совпадающие цели в отношении Сирии и всего региона. Не буду вдаваться в детали — мы все понимаем, о чем идет речь».

А речь идет о том, что взаимный обман и лицемерие — обязательный элемент «ялтинского» процесса. Подписывая сочинский меморандум, Путин фактически отдавал под контроль Турции часть территории Сирии, притом что главной официальной целью российского вмешательства было объявлено обеспечение суверенитета и целостности этой страны. И теперь Москва обречена оправдывать наступление Асада. «Сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями», — утверждает теперь Лавров. Но какой в таком случае смысл в российско-турецких договоренностях? Россия оказывается в неприятной ситуации, когда не она говорит Асаду, что делать, а он диктует ей.

И здесь, как ни крути, возникает вопрос, а чего ради Кремль ввязался в кровавую сирийскую кашу . Чего ради погибли больше сотни наших военных и были истрачены миллиарды долларов? У той же Турции есть вполне ясные интересы безопасности, которые она обеспечивает. На ее территории около трех миллионов сирийских беженцев. В результате наступления проасадовских сил в Идлибе это количество неизбежно вырастет на несколько сотен тысяч. Что до интересов Москвы, то они изначально носили, мягко говоря, умозрительный характер. Послав войска в ближневосточную страну, Кремль пытался выйти из международной изоляции, вызванной его же вмешательством на Украине. Это была попытка под любым предлогом вновь стать влиятельным игроком на международной арене. Добавим сюда последовательное стремление Путина противостоять «цветным революциям» и народным восстаниям.

И вот теперь после многократно объявленной победы Москва обречена снова и снова балансировать между Дамаском, Тегераном и Анкарой, пытаясь найти выход из тупика, в который сама себя загнала. Конца этому не видно.

Фото: bgr.news-front.info